/R E P R I S E --Invitation aux médias - Annonce concernant les infrastructures municipales d'eau de Thurso/

THURSO, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, feront une annonce concernant la réfection des installations de traitement des eaux usées à Thurso.

À cette occasion, ils seront accompagnés de la mairesse de Thurso, Mme Mélanie Boyer. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h, le 7 avril.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mardi 7 avril 2026



Heure : 13 h



Lieu : Thurso L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Laurence Gillot, Directrice de cabinet adjointe et directrice régionale des communications de l'Outaouais, [email protected]