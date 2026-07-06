Invitation aux médias - Annonce concernant une infrastructure municipale de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, fera une annonce concernant une nouvelle infrastructure municipale aux Îles-de-la-Madeleine.

À cette occasion, il sera accompagné du maire des Îles-de-la-Madeleine, M. Antonin Valiquette. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h, le 7 juillet.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mardi 7 juillet 2026 Heure : 13 h 30 Lieu : Les Îles-de-la-Madeleine L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]