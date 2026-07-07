/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant une infrastructure municipale de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Affaires municipales
07 juil, 2026, 07:00 ET
LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, fera une annonce concernant une nouvelle infrastructure municipale aux Îles-de-la-Madeleine.
À cette occasion, il sera accompagné du maire des Îles-de-la-Madeleine, M. Antonin Valiquette. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h, le 7 juillet.
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AIDE-MÉMOIRE
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Date :
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Mardi 7 juillet 2026
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Heure :
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13 h 30
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Lieu :
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Les Îles-de-la-Madeleine
L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales
Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]
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