/R E P R I S E -- Avis aux médias - Planification pluriannuelle de l'immigration - Conférence de presse des centrales syndicales et du RATTMAQ/

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les grandes centrales syndicales (CSD, CSN, CSQ et FTQ) ainsi que le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) tiendront une conférence de presse le 7 octobre en marge de leur passage en commission parlementaire.



Aide-mémoire QUOI : Conférence de presse des centrales syndicales et du RATTMAQ QUI : Luc Vachon, président de la CSD

Katia Lelièvre, 3e vice-présidente de la CSN

Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

Mélanie Gauvin, porte-parole du RATTMAQ

Pascal Côté, troisième vice-président de la CSQ QUAND : Mardi 7 octobre 2025 à 13 h OÙ : Tribune de la presse du Parlement de Québec

Salon Jacques-L'Archevêque

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires, 1er étage

Québec

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Simon Lajoie, CSD, 514 662-5495; Julie Lampron-Lemire, CSN, 514 966-0710; Étienne Richer, CSQ, 581 983-6130; Jean Laverdière, FTQ, 514 893-7809; Mélanie Gauvin, RATTAQ, 514-795-0929