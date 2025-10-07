/R E P R I S E -- Avis aux médias - Planification pluriannuelle de l'immigration - Conférence de presse des centrales syndicales et du RATTMAQ/

Nouvelles fournies parCentrale des Syndicats du Québec (CSQ)
QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les grandes centrales syndicales (CSD, CSN, CSQ et FTQ) ainsi que le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) tiendront une conférence de presse le 7 octobre en marge de leur passage en commission parlementaire.
Aide-mémoire
QUOI :
Conférence de presse des centrales syndicales et du RATTMAQ
QUI :
Luc Vachon, président de la CSD
QUAND :
Mardi 7 octobre 2025 à 13 h
OÙ :
Tribune de la presse du Parlement de Québec
Renseignements : Simon Lajoie, CSD, 514 662-5495; Julie Lampron-Lemire, CSN, 514 966-0710; Étienne Richer, CSQ, 581 983-6130; Jean Laverdière, FTQ, 514 893-7809; Mélanie Gauvin, RATTAQ, 514-795-0929
