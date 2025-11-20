Entente de principe pour le personnel technique et professionnel de la SAQ

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale aujourd'hui, les membres du Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ-CSN se sont prononcés, par scrutin secret, en faveur d'une entente de principe dans une proportion de 79,6 %.

L'entente conclue dans les heures précédant l'assemblée permet aux salarié-es de récupérer en grande partie leur pouvoir d'achat, lequel s'est érodé au cours des dernières années, et de le protéger jusqu'au 31 mars 2031. La convention collective prévoit notamment des augmentations de salaire de 4,5 % au 1er avril 2025, 2,9 % au 1er avril 2026 et de 2 % pour chacune des quatre années suivantes.

Rappelons que la protection du pouvoir d'achat était au cœur des revendications du syndicat. Le syndicat a réalisé quelques autres gains, notamment en ce qui a trait aux vacances et aux horaires de travail.

« Nous sommes fiers du travail accompli, réagit le président du syndicat, Steve D'Agostino. C'était la première fois de son histoire que notre syndicat exerçait la grève. Nous étions fin prêts à mener cette bataille, avec le soutien de toute la CSN. Cette entente n'aurait pas été possible sans la mobilisation ni la détermination de tous les membres. Il faut espérer que la SAQ a pris des notes : le personnel technicien et professionnel n'acceptera jamais des conditions de travail au rabais. Nous continuerons d'exiger le respect. Nous avons hâte de retrouver nos collègues et de reprendre notre travail essentiel à la mission de la SAQ » !

Le retour au travail s'effectuera progressivement à compter de demain matin.

À propos

Le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (CSN) regroupe quelque 500 techniciennes, techniciens et professionnel-les de la SAQ. Ils œuvrent, entre autres, à l'évolution constante du site transactionnel SAQ.com et des outils informatiques, à l'approvisionnement et à l'aménagement des magasins, à la commercialisation des produits, au contrôle de la qualité, aux communications, au marketing, à la paie et aux finances.

Il est affilié au Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemblant 110 000 membres dans 400 syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Il fait également partie de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), représentant quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens de partout au Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Service des communications de la CSN, 514 605-0757 ou [email protected]