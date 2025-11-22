/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse des dirigeants de la FTQ - Le gouvernement Legault détruit le modèle québécois/

QUÉBEC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), en prévision de la commission parlementaire des 25, 26 et 27 novembre prochains devant étudier le projet de loi no 3 sur la transparence syndicale qui attaque la démocratie syndicale, invite les représentants des médias à une conférence de presse. Pour l'occasion, la présidente, Magali Picard, et le secrétaire général, Denis Bolduc, accompagnés de l'ensemble du Bureau de direction formé des vice-présidents et vice-présidentes de la FTQ, feront état de leur colère face à un gouvernement qui s'acharne à détruire le modèle québécois et qui pratique la politique de la terre brulée.

Pour la FTQ, la commission parlementaire qui se prépare est une véritable comédie. Le gouvernement Legault a en effet refusé d'entendre plusieurs organisations syndicales affiliées à la FTQ, dont le Syndicat des Métallos, le SQEES-298, l'AFPC, la FTQ-Construction et les TUAC, syndicats qui sont pourtant la cible de ce projet de loi odieux, pour préférer entendre ses amis des organisations patronales. Ça commence à faire beaucoup de travailleurs et travailleuses concernées au premier plan par ce projet de loi qui sont ignorés et boudés par ce gouvernement qui prétend défendre les syndiqués.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse du Bureau de direction de la FTQ



Date : 23 novembre 2025



Heure : 13 h 15



Où : Centre des congrès de Québec



Qui : La présidente et le secrétaire général de la FTQ, Magali Picard et Denis Bolduc, ainsi que les vice-présidents et vice-présidentes représentant des syndicats affiliés à la FTQ

La FTQ présentera son mémoire aux membres de la Commission le mardi 25 novembre dès 16 heures.

