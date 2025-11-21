Avis aux médias - Le rôle du mouvement syndical en matière de logement - Possibilité d'entrevue et invitation à un point de presse

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - L'Association des travailleurs grecs du Québec ainsi que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) et la Fédération des syndicats de l'action collective (FSAC-CSQ) invitent les représentants des médias à un point de presse, en marge d'une soirée de réflexion sur le rôle du mouvement syndical en matière de logement.

Aide-mémoire

QUOI : Possibilité d'entrevues, en amont à l'événement.

Prise d'images possible lors de l'événement

Entrevue avec les porte-parole présents sur place lors de l'événement.



QUI : Les porte-parole du CCMM-CSN, de la FSAC-CSQ et de l'Association des travailleurs grecs du Québec



QUAND : Le mardi 25 novembre, 18 h



OÙ : 5359, avenue du Parc, Montréal (Québec) H2V 4G9

