Avis aux médias - Grève du personnel professionnel de l'INSPQ

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ) invite les représentantes et représentants des médias à prendre part à deux journées de grève qui se tiendront dans le cadre des négociations avec l'employeur, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), pour le renouvellement de la convention collective, échue depuis 2023.

Le SPPSPQ est affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Aide-mémoire

QUOI : Manifestations devant les bureaux de l'INSPQ

Prise d'images possible

Entrevue avec les porte-parole présents sur place.



QUI : À Montréal : Étienne Pigeon, président du SPPSPQ

Éric Gingras, président de la CSQ



À Québec : Pierre-Yves Tremblay, vice-président du SPPSPQ

Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la CSQ



QUAND : Les prises de parole auront lieu le lundi 10 novembre à 13 h 15.

La grève se poursuivra jusqu'à 16 h 30 le lundi, et reprendra le mardi 11 novembre

de 8 h à 12 h.



OÙ : INSPQ Montréal : 190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2

INSPQ Québec : 945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 5B3

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

