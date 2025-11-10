/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grève du personnel professionnel de l'INSPQ/

Nouvelles fournies parCentrale des syndicats du Québec (CSQ)
10 nov, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ) invite les représentantes et représentants des médias à prendre part à deux journées de grève qui se tiendront dans le cadre des négociations avec l'employeur, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), pour le renouvellement de la convention collective, échue depuis 2023.
Le SPPSPQ est affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
Aide-mémoire
|
QUOI :
|
Manifestations devant les bureaux de l'INSPQ
|
|
|
QUI :
|
À Montréal : Étienne Pigeon, président du SPPSPQ
|
|
|
QUAND :
|
Les prises de parole auront lieu le lundi 10 novembre à 13 h 15.
|
|
|
OÙ :
|
INSPQ Montréal : 190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2
Profil de la CSQ
La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.
La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.
X : CSQ_Centrale
SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Renseignements: Rébecca Salesse, Conseillère aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 418 929-2620, Courriel : [email protected]
Partager cet article