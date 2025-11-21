Grève chez Kruger à Lasalle

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les employé-es de Kruger à Lasalle ont déclenché hier à 22 h 30 une grève qui se terminera demain, samedi, à 11 h, dans l'espoir de faire aboutir leur négociation. Les travailleuses et les travailleurs ont rejeté à 100 % les dernières offres patronales lors d'un vote tenu le 16 novembre dernier.

« Les offres de l'employeur ne permettent pas encore d'éviter tout appauvrissement des travailleuses et des travailleurs si on considère l'inflation élevée depuis la dernière convention collective », affirme le président du Syndicat des employé-es de Kruger LaSalle-CSN, Benoit St-Cyr. Ce dernier reproche aussi à l'employeur de vouloir inclure des travailleurs étudiants à l'année.

Kruger est rentable

« On ne comprend pas comment Kruger, une compagnie rentable et avec des revenus en hausse, ne peut pas au moins maintenir le niveau de vie de ses travailleuses et de ses travailleurs et même l'améliorer », ajoute le président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, Kevin Gagnon.

Kruger demande deux catégories d'employé-es

« Vouloir créer deux catégories d'employé-es en amenant le statut de travailleur étudiant à l'année est une tactique patronale du passé qui ne devrait plus exister. C'est important de demeurer solidaire », soutient le trésorier de la CSN, Yvan Duceppe.

27 novembre

La prochaine négociation aura lieu le 27 novembre. « Il est nécessaire que Kruger chemine et qu'il fasse preuve de respect envers ses travailleuses et ses travailleurs, qui seront en grève aujourd'hui et demain », conclut le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), qui rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec.

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Thierry Larivière, conseiller en communication de la CSN, 514-966-4380, [email protected]