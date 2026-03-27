GATINEAU, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, et le ministre provincial des Relations gouvernementales, ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle, ministre responsable des Affaires des Premières Nations, des Métis et du Nord et ministre responsable de la Commission de la capitale provinciale, l'honorable Eric Schmalz, seront à Prince Albert pour annoncer un financement destiné à soutenir les travailleurs de la Saskatchewan touchés par les droits de douane et les changements sur le marché mondial.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 27 mars 2026 Heure : 13 h 30 (HNC) Adresse : Université de la Saskatchewan - Campus Prince Albert

Atrium

1061, avenue Central

Prince Albert (Saskatchewan)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Suivez-nous sur X

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Relations avec les médias - ICT, Ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle, Gouvernement de la Saskatchewan, [email protected], 306-798-2369