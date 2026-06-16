Le Programme national d'alimentation scolaire prend forme partout au Canada

Un financement fédéral bonifié pour les provinces et les territoires

OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, a annoncé que les provinces et les territoires avaient finalisé leurs plans d'action concernant le Programme national d'alimentation scolaire pour 2025-2026 et 2026‑2027. Ces plans présentent comment les provinces et les territoires utilisent le financement alloué au titre du Programme national d'alimentation scolaire du Canada en milieu scolaire partout au Canada, conformément à la Politique nationale d'alimentation scolaire.

Le Programme national d'alimentation scolaire vise à offrir des repas à jusqu'à 400 000 enfants de plus chaque année. Grâce aux plans d'action, le financement fédéral total pour les provinces et les territoires a doublé par rapport à 2024-2025 pour atteindre 140 millions de dollars. Il s'agit d'un important pas en avant qui fait en sorte que plus d'enfants ont accès à des aliments nutritifs à l'école et que les économies et les agriculteurs locaux peuvent y contribuer.

Avec le soutien du Programme national d'alimentation scolaire et des investissements provinciaux et territoriaux, plus de 10 000 écoles, soit environ 80 % des écoles gérées par les provinces ou les territoires, ont offert des programmes d'alimentation pendant l'année scolaire.

Le gouvernement du Canada continuera à collaborer avec les provinces, les territoires et ses partenaires autochtones au cours des prochaines années, en faisant fond sur les efforts actuels visant à améliorer et à élargir les programmes d'alimentation en milieu scolaire partout au pays. Ces mesures, en plus d'autres engagements visant à construire plus de logements, à élargir l'accès à des soins dentaires abordables, à réduire l'insécurité alimentaire, à protéger les services de garde abordables et à faire croître l'économie, font partie du plan du gouvernement fédéral pour réduire les coûts pour les Canadiens et bâtir un Canada fort.

Citation

« Le nouveau gouvernement du Canada renforce son investissement en faveur de l'accès à des aliments nutritifs à l'école pour les enfants. Cela les aide à s'épanouir dans les salles de classe et permet aux familles d'économiser sur leur facture d'épicerie. Parce que chaque enfant devrait se concentrer sur son apprentissage, pas sur la provenance de leur prochain repas. »

-- La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey

Faits en bref

Les programmes d'alimentation en milieu scolaire favorisent la santé de nos enfants et les aident à atteindre leur plein potentiel tout en aidant les familles à réduire la facture d'épicerie. En moyenne, ces investissements peuvent permettre aux familles participantes ayant deux enfants d'âge scolaire d'économiser environ 800 dollars par année en épicerie.

Les programmes d'alimentation en milieu scolaire partout au pays sont variés pour répondre aux divers besoins des communautés locales. Parmi les exemples de la diversification des programmes, citons : des programmes suivant le modèle « payez ce que vous pouvez » ou offrant des repas à prix réduits, qui donnent des options de repas abordables et réduisent le stress entourant la boîte à lunch; des bacs faciles d'accès contenant des collations à emporter, pour assurer aux élèves un accès sans stigmatisation aux aliments toute la journée; des jardins scolaires où les élèves aident à faire pousser les aliments utilisés par leur programme d'alimentation à l'école; des petits-déjeuners gratuits servis avant le début des classes pour éviter que des élèves commencent leur journée le ventre vide; des repas communautaires qui intègrent les aliments prélevés dans la nature et les enseignements traditionnels aux repas à l'école.

Rendue publique le 20 juin 2024, la Politique nationale d'alimentation scolaire jette les bases pour faire progresser les travaux liés à l'alimentation dans les écoles au Canada, sans préjugés ni obstacle, en plus de promouvoir de saines habitudes alimentaires et de renforcer les liens avec l'environnement, la culture et les systèmes alimentaires locaux.

Dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada s'est engagé à déposer un projet de loi qui fournira 216,6 millions de dollars par année, à compter de 2029‑2030, à Emploi et Développement social Canada, à Services aux Autochtones Canada et à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada pour faire du Programme national d'alimentation scolaire un programme permanent. La Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire a reçu la sanction royale dans le cadre du projet de loi C‑15 le 26 mars 2026 et est officiellement en vigueur au Canada.

a reçu la sanction royale dans le cadre du projet de loi C‑15 le 26 mars 2026 et est officiellement en vigueur au Canada. Le 11 juin 2026, le premier ministre Mark Carney a lancé la toute première Stratégie nationale de sécurité alimentaire du Canada. Assortie d'investissements de plus de 3 milliards de dollars sur dix ans, cette stratégie permettra d'ouvrir le marché aux détaillants indépendants, de stimuler la production alimentaire intérieure et de bâtir un système alimentaire plus fort et indépendant et offrant des coûts plus abordables à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

L'investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions pour les membres des Premières Nations vivant dans une réserve ainsi que pour les Inuit, les Métis et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Le gouvernement du Canada travaille directement avec ses partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement.

En outre, le 6 septembre 2024, Agriculture et Agroalimentaire Canada a mis en œuvre le Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire, doté de 20,2 millions de dollars, pour appuyer l'achat et l'installation d'infrastructures et d'équipement qui augmentent la capacité des organismes communautaires de produire, de transformer, d'entreposer et de distribuer des aliments pour les programmes d'alimentation en milieu scolaire partout au pays.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Elsa Niyongabo, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, 819-994-5559, [email protected]