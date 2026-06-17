Le Gouvernement du Canada nomme de nouveaux membres au Conseil national des aînés

GATINEAU, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Les Canadiens âgés sont des membres importants et estimés des collectivités d'un bout à l'autre du pays. À mesure que la population canadienne vieillit, veiller à ce que les aînés puissent vivre dans la dignité, la sécurité et le confort doit demeurer une priorité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada tire profit de divers points de vue et expertises pour orienter ses efforts continus.

Aujourd'hui, la ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, et la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, ont annoncé les nominations suivantes au Conseil national des aînés (CNA) :

Habib Chaudhury, nommé pour un mandat de trois ans. M. Chaudhury est professeur de gérontologie à l'Université Simon Fraser, où il est également directeur associé du Gerontology Research Centre. Il se spécialise en gérontologie de l'environnement, tout particulièrement les milieux conçus pour les personnes atteintes de démence, de même que le design urbain et communautaire propice aux aînés. Il offre également des services-conseils fondés sur des données probantes à des organismes nationaux et internationaux dans les domaines de la planification et de la conception de logements pour les aînés et d'établissements de soins de longue durée.

M. Chaudhury est professeur de gérontologie à l'Université Simon Fraser, où il est également directeur associé du Gerontology Research Centre. Il se spécialise en gérontologie de l'environnement, tout particulièrement les milieux conçus pour les personnes atteintes de démence, de même que le design urbain et communautaire propice aux aînés. Il offre également des services-conseils fondés sur des données probantes à des organismes nationaux et internationaux dans les domaines de la planification et de la conception de logements pour les aînés et d'établissements de soins de longue durée. Marie Beaulieu, nommée pour un nouveau mandat de trois ans. Le mandat de Mme Beaulieu au CNA a été renouvelé pour trois ans. Nommée initialement au Conseil en 2023, elle s'efforce de mettre fin à l'invisibilité vécue par les aînés victimes de maltraitance. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences humaines appliquées et d'une maîtrise en criminologie de l'Université de Montréal. En septembre 2022, Mme Beaulieu a été reconnue par l'Organisation des Nations Unies parmi les 50 leaders internationaux de la Décennie pour le vieillissement en santé (2021-2030).

Le gouvernement du Canada est déterminé à mener des processus ouverts et fondés sur les compétences pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle essentiel dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de société d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Citations

« Je tiens à féliciter M. Chaudhury pour sa nomination, ainsi que Mme Beaulieu pour le renouvellement de son mandat au Conseil national des aînés. Leur expertise combinée et leurs points de vue uniques seront inestimables pour le Conseil dans la poursuite de son important travail à l'appui du bien-être et de la qualité de vie des aînés partout au Canada. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

« Je souhaite chaleureusement la bienvenue à Habib Chaudhury, et je tiens également à féliciter Marie Beaulieu pour le renouvellement de son mandat au Conseil. Leur vaste connaissance et leur grande expérience des enjeux touchant les personnes âgées représentent un atout précieux pour le Conseil alors qu'il poursuit ses travaux visant à soutenir les Canadiens âgés partout au pays. »

- La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean

Faits en bref

Depuis 2007, le Conseil national des aînés a analysé les enjeux liés à l'isolement des personnes âgées, à la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail, au vieillissement positif et actif, au bénévolat, au faible revenu des aînés, à l'exploitation financière, au vieillissement chez soi et aux soins.

Le Conseil national des aînés est composé d'experts sur les questions touchant les aînés et le vieillissement, de personnes ayant travaillé pour des organismes qui représentent les intérêts des aînés et d'aînés.

En fonction de leur expertise et de leur expérience concernant les enjeux touchant les aînés, les membres sont nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l'Emploi et des Familles et de la ministre de la Santé.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Kirstie Hudson, Attachée de presse de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Agence de santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]