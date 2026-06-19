Déclaration - La ministre de l'Emploi et des Familles annonce un nouveau financement pour assurer des services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants au Canada

GATINEAU, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a rencontré les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants pour transmettre de l'information sur le nouveau financement du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Elle a émis la déclaration suivante :

« Les services de garde abordables constituent une infrastructure essentielle qui aide à bâtir un Canada plus fort. Lorsque les parents peuvent avoir accès à des services de garde abordables de grande qualité, ils peuvent travailler, étudier et bâtir un meilleur avenir pour leur famille.

Le gouvernement du Canada continue donc de travailler avec les provinces et les territoires pour renforcer le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Ensemble, nous aidons les familles partout au pays à continuer d'avoir accès à des services de garde réglementés de grande qualité à un coût abordable. Le gouvernement du Canada veille également à ce que le système demeure stable et durable pour les familles et les opérateurs de services de garde et les éducateurs dans l'avenir.

En 2025, tous les accords à l'échelle du Canada ont été prolongés, ce qui témoigne de l'engagement commun des gouvernements à continuer d'élaborer des solutions à long terme, au-delà de 2026.

Aujourd'hui, j'ai informé mes homologues provinciaux et territoriaux que le gouvernement du Canada ferait un investissement pouvant atteindre 5,4 milliards de dollars sur deux ans (2026-2027 et 2027-2028), ce qui s'ajoute au financement de plus de 58 milliards de dollars alloué depuis 2021 dans le cadre des ententes de prolongement actuelles avec les provinces et les territoires.

Cet investissement supplémentaire aidera à maintenir les services de garde abordables pour les familles et à soutenir les éducatrices de la petite enfance, qui font en sorte que de tels services sont possibles. Ces fonds offriront également de la stabilité, pendant que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continuent à travailler ensemble pour renforcer le programme à long terme. Notre objectif est de faire en sorte que les familles partout au Canada continuent d'avoir accès à des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables, inclusifs et de grande qualité.

Investir dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants revêt une importance cruciale pour les familles et pour notre économie, et permet d'obtenir des résultats concrets. En 2025, la participation au marché du travail des mères âgées de 25 à 54 ans ayant de jeunes enfants a presque atteint 79,5 %, ce qui est presque un record. Le système de garde d'enfants à l'échelle du Canada a aidé plus de parents à entrer sur le marché du travail et à y demeurer tout en donnant à leurs enfants la possibilité d'avoir un bon départ dans la vie.

Partout au pays, le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada permet aux familles d'économiser des milliers de dollars. Les parents peuvent économiser jusqu'à 11 255 dollars par année par enfant, et les gouvernements ont annoncé des mesures visant à créer plus de 250 000 nouvelles places dans des garderies abordables, inclusives et de grande qualité partout au pays. Parallèlement, le système aide à renforcer la main‑d'œuvre canadienne. De concert avec les provinces et les territoires, nous établissons un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui aide chaque enfant à apprendre, à grandir et à développer son sentiment d'appartenance, en plus de permettre à toutes les familles de planifier un avenir prometteur.

Maintenir le coût de la garde d'enfants abordable est une grande priorité pour aider les familles à composer avec les pressions économiques. Le gouvernement fédéral est déterminé à travailler avec les provinces et les territoires pour trouver une solution durable afin de préserver cette importante mesure de soutien pour les familles. »

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]