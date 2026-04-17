/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire d'État Long annonce une mise à jour concernant le versement de l'allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels/ English
Nouvelles fournies parAgence du revenu du Canada
17 avr, 2026, 06:30 ET
VAUGHAN, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), présentera une mise à jour concernant l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Le secrétaire d'État sera accompagné de députés fédéraux de la région du Grand Toronto.
Date : Le vendredi 17 avril 2026
Heure : 10 h HE
Notes à l'intention des médias :
- Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (HE).
- L'inscription est obligatoire. Veuillez vous inscrire en communiquant avec l'équipe des Relations avec les médias: [email protected].
- De plus amples renseignements seront fournis lors de l'inscription.
Personne-ressource :
Sofiya Sapeha
Attachée de presse
Bureau du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)
[email protected]
Relations avec les médias
Agence du revenu du Canada
[email protected]
SOURCE Agence du revenu du Canada
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