OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Si vous êtes un travailleur indépendant, la période des impôts peut être stressante. L'Agence du revenu du Canada (ARC) est là pour vous aider! Que vous soyez un propriétaire unique, un pigiste ou à la tête d'une petite entreprise, vous devez comprendre vos obligations fiscales pour rester sur la bonne voie. Voici ce que vous devez savoir :

Dates limites de production et de paiement pour les travailleurs indépendants

Si vous ou votre époux ou votre conjoint de fait êtes un travailleur indépendant, vous avez jusqu'au 15 juin 2026 pour faire vos impôts pour 2025.

Même si vous avez jusqu'au 15 juin pour faire vos impôts, vous deviez quand même payer tout solde dû avant le 30 avril 2026. Si vous n'avez pas encore payé vos impôts, l'ARC peut vous aider à établir une entente de paiement ou un accord de débit préautorisé. Si vous avez une dette d'impôt sur le revenu des particuliers ou de prestations liées à la COVID-19 de 1 000 $ ou plus, vous pourriez être en mesure d'utiliser le service Gérer le solde dans Mon dossier pour régler votre dette en ligne, sans avoir à parler à un agent des recouvrements. Ce service vous permet de faire un paiement total ou partiel, de planifier une série de paiements, de communiquer avec un agent des recouvrements ou de demander un rappel.

À titre de rappel, pour les paiements d'acomptes provisionnels de 2026, la date du 15 mars est déjà passée. Les prochaines dates de paiement sont le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre 2026.

Respect de vos obligations fiscales en tant que travailleur indépendant

Si vous avez tiré un revenu de travail indépendant en 2025, vous devez le déclarer dans votre déclaration de revenus. Cela comprend les revenus gagnés grâce au travail à la demande, aux plateformes de médias sociaux, au travail à la pige ou à l'exploitation d'une petite entreprise. En tant que travailleur indépendant, vous pourriez avoir à payer :

Si vous participez à l'économie des plateformes et gagnez des revenus grâce aux plateformes numériques, vous devez les déclarer dans votre déclaration de revenus et de prestations. Les revenus générés par le covoiturage, la livraison de nourriture, la création de contenu sur les réseaux sociaux et les ventes sur les marchés en ligne relèvent tous de l'économie des plateformes et doivent être déclarés. Les cadeaux, les pourboires et les dons reçus grâce aux plateformes en ligne sont aussi généralement considérés comme des revenus imposables, et doivent donc être déclarés. Pour en savoir plus, allez à Impôts et économie des plateformes.

N'oubliez pas de vous inscrire à un compte de la TPS/TVH si vous gagnez plus de 30 000 $ de fournitures taxables au cours d'un seul trimestre civil ou au cours des quatre derniers trimestres civils consécutifs. Si vous êtes inscrit à la TPS/TVH, vous devez produire vos déclarations par voie électronique. Si vous participez à des activités de covoiturage commercial, le seuil de petit fournisseur ne s'applique pas et vous devez vous inscrire à un compte de la TPS/TVH dès que vous commencez à gagner des revenus. Produire vos déclarations de la TPS/TVH à temps vous permet d'éviter les pénalités et les intérêts.

La déclaration de tous vos revenus vous permet également de vous assurer que l'ARC dispose des renseignements nécessaires pour déterminer si vous êtes admissible à des prestations et à des crédits, comme la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE) (anciennement le crédit pour la TPS/TVH), l'allocation canadienne pour enfants et à d'autres programmes provinciaux ou territoriaux. Faites vos impôts à temps pour obtenir les paiements auxquels vous avez droit et éviter toute interruption des prestations que vous recevez déjà.

Si vous avez constitué votre entreprise en société pour fournir des services à une autre entreprise, l'ARC pourrait vous considérer comme exploitant une entreprise de prestation de services personnels (EPSP). Les obligations fiscales des EPSP sont différentes de celles des travailleurs indépendants. Pour en savoir plus, allez à Qu'est-ce qu'une EPSP.

Les sociétés sont désormais tenues de produire leur déclaration de revenus des sociétés par voie électronique, à l'exception des compagnies d'assurance, des sociétés non-résidentes, des sociétés qui produisent leur déclaration de revenus en monnaie fonctionnelle et des sociétés exonérées d'impôt selon l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le seuil de 1 million de dollars ne s'applique pas aux années d'imposition commençant après 2023.

Service d'agents de liaison

L'ARC offre un service d'agents de liaison pour aider les propriétaires de petites entreprises, les personnes qui gagnent un revenu locatif et les travailleurs indépendants à comprendre leurs obligations fiscales. Lorsque vous faites des changements à votre entreprise, vous pourriez avoir des questions et avoir besoin de renseignements ou de conseils de la part de l'ARC. Elle peut vous aider.

Lors de votre rencontre, l'agent de liaison :

vous aidera à mieux comprendre les déductions auxquelles votre entreprise pourrait avoir droit;

vous expliquera les concepts généraux et les pratiques exemplaires de la tenue de livres et vous fera des recommandations pour améliorer votre système de tenue de livres;

vous expliquera comment éviter les erreurs fiscales courantes;

vous donnera un aperçu des outils en ligne et des services électroniques utiles offerts par l'ARC;

répondra à vos questions d'ordre fiscal;

vous montrera comment comparer le rendement financier de votre entreprise à celui d'autres entreprises de la même industrie.

Votre rencontre avec l'agent de liaison est entièrement confidentielle : il ne communiquera pas les renseignements que vous lui fournissez à d'autres secteurs de l'ARC ni à qui que ce soit.

Pour rencontrer un agent, remplissez et soumettez le formulaire de demande d'un service d'agents de liaison.

Tenue de registres exacts

Tenir des registres complets et organisés vous permettra de produire votre déclaration avec exactitude et d'éviter des problèmes si celle-ci fait l'objet d'un examen. Vous devriez conserver :

toutes les factures, toutes les pièces justificatives et tous les reçus liés aux revenus et aux dépenses de votre entreprise;

liés aux revenus et aux dépenses de votre entreprise; tous les documents papier et électroniques en lieu sûr.

Outils en ligne pour vous aider à faire vos impôts

Inscrivez-vous au dépôt direct et faites vos impôts en ligne pour obtenir votre remboursement plus rapidement! Si vous faites vos impôts en ligne et que vous êtes inscrit au dépôt direct, vous pourriez recevoir votre remboursement en seulement huit jours ouvrables!

Les services numériques de l'ARC sont le moyen le plus rapide et le plus simple de consulter et de gérer vos renseignements fiscaux et vos prestations. Nous vous encourageons à vous inscrire à un compte de l'ARC avant de faire vos impôts et à avoir à portée de main tous les renseignements fiscaux dont vous avez besoin pour les faire.

Si votre compte de l'ARC est verrouillé parce que vous avez oublié vos renseignements de connexion, vous pouvez maintenant récupérer votre accès en ligne, sans avoir à appeler l'ARC.

La page Préparez-vous à faire vos impôts de l'ARC contient des renseignements sur la production en ligne et les dates limites et d'autres liens utiles.

Pour en savoir plus

En vous tenant informé et en faisant vos impôts à temps, vous pouvez éviter les pénalités et vous assurer de recevoir les prestations et les crédits auxquels vous avez droit. L'ARC est là pour vous aider. Pour obtenir plus de ressources et de conseils fiscaux, visitez le site Canada.ca!

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SOURCE Agence du revenu du Canada