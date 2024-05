GATINEAU, QC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr. sera à Toronto, au Sommet sur l'avenir du vieillissement de RTOERO pour s'entretenir avec des éducateurs, des défenseurs des droits des aînés et des retraités sur la façon dont le gouvernement du Canada répond aux besoins des aînés canadiens, afin que tous puissent vieillir dans la dignité et avoir la liberté de faire des choix.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 16 mai 2024

Heure : 18 h 30 (HAE)

Lieu : Marriott Toronto Centre-ville Eaton Centre

525, rue Bay

Toronto (Ontario)

Remarque à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent communiquer avec Hartley Witten à [email protected].

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]