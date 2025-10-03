/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hodgson fera une annonce de financement pour un projet sur les minéraux critiques au Québec/ English
SAGUENAY, QC , le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, tiendra une mêlée de presse à Saguenay, au Québec. Il sera accompagné du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay.
Date : Samedi 4 octobre 2025
Heure : 17 h (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable d'ici le vendredi 3 octobre, à 16 h, en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
