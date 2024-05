GATINEAU, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, soulignera des investissements qui stimuleront la recherche et l'innovation et qui soutiendront la prochaine génération de scientifiques.

Un point de presse suivra le tour.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le dimanche 26 mai 2024



Heure : 11 h (HAP)



Lieu : Simon Fraser University Surrey Engineering Building

(SRYE) 10285 University Drive Surrey (Colombie-Britannique)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h (HAP) le dimanche 26 mai 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Teodor Gaspar, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]