/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement fédéral fera une annonce importante visant à faire progresser les infrastructures d'intérêt national au Canada/English
Nouvelles fournies parTransport Canada - Ottawa
24 juin, 2026, 08:00 ET
YELLOWKNIFE, NT, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, et le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable R. J. Simpson, feront une annonce importante visant à faire progresser les infrastructures d'intérêt national au Canada. Le premier ministre du Nunavut, l'honorable John Main, sera également présent.
Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.
Date
Le mercredi 24 juin 2026
Heure
8 h (heure avancée des Rocheuses)
Endroit
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest (foyer de l'Assemblée)
4570, 48 St
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 3A5
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada pour assister à cet événement hybride. Les représentants des médias inscrits qui souhaitent participer virtuellement recevront les renseignements de connexion après leur inscription.
Note à l'intention des médias
- Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 24 juin » dans l'objet du courriel.
Consultez le site web de Transports Canada.
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SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
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