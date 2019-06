/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soutiendra les jeunes Autochtones qui font face à des obstacles à l'emploi au Québec/

GATINEAU, QC, le 4 juin 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, et le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, annonceront comment le gouvernement du Canada aide les jeunes Autochtones de la région de Gatineau à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour avoir une juste chance de réussir.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mercredi 5 juin 2019



HEURE : 12 h 30



E NDROIT : Centre d'Innovation des Premiers

Peuples

173-A, boulevard St-Joseph

Gatineau (Québec)

