/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec annoncent la reconstruction de l'aréna Martin-Lapointe/

MONTRÉAL, le 15 sept. 2024 /CNW/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, la ministre responsable des Sports, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, le député de Marquette, Enrico Ciccone, ainsi que le directeur du personnel des joueurs et du recrutement amateur des Canadiens de Montréal, Martin Lapointe, invitent les représentantes et les représentants des médias à l'annonce du début des travaux de mise aux normes de l'aréna Martin-Lapointe.

Date : Le lundi 16 septembre 2024 Heure : 10 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera indiqué seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

