/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Qualtrough annoncera comment le gouvernement du Canada améliore l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap au Québec/

OTTAWA, le 27 juill. 2019 /CNW/ - La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, accompagnée de son secrétaire parlementaire et député de Gatineau, Steven MacKinnon, annoncera comment le gouvernement du Canada aide à créer, pour les personnes en situation de handicap du Québec, des occasions de participer à des activités, à des programmes et à des services communautaires.

Une séance de photo et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le lundi 29 juillet 2019



HEURE : 10 h



ENDROIT : Résidence de la Gappe, Phase 1 465, boulevard de la Gappe

Gatineau (Québec)





