/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Hajdu se rend à Markham pour parler du programme Emplois d'été Canada/

GATINEAU, QC, le 13 août 2019 /CNW/ - Le mercredi 14 août, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, et la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, feront une annonce sur la façon dont les petites entreprises bénéficient du programme Emplois d'été Canada. Cette annonce sera suivie d'une rencontre avec un employeur d'Emplois d'été Canada local.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

ÉVÈNEMENT : Annonce



HEURE : 9 h 15



ENDROIT : Too Good General Store Inc.

155A, rue Principale

Unionville (Ontario)



Les deux ministres seront disponibles pour une séance de photos et un point de presse.

ÉVÈNEMENT : Visite avec la Federation of Chinese Canadians in Markham



HEURE : 10 h 45



ENDROIT : 16, promenade Esna Park, #107

Markham (Ontario)



Les deux ministres seront disponibles pour une séance de photos.

