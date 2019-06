/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan, annoncera un important financement au profit du Programme des chaires de recherche du Canada/

VICTORIA, le 13 juin 2019 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, annoncera un important investissement au profit du Programme des chaires de recherche du Canada afin d'attirer et de retenir dans les universités du pays certains des chercheurs les plus brillants et les plus prometteurs au monde.

Pour cette annonce qui se tiendra à l'University of Victoria, la ministre sera accompagnée de nouveaux titulaires de chaire de recherche du Canada et de titulaires dont la chaire a été renouvelée.

Date : Vendredi 14 juin 2019



Heure : 9 h 15 (heure du Pacifique)



Endroit : University of Victoria

Édifice Michael-Williams

3800, chemin Finnerty

Victoria, Colombie-Britannique

On demande aux représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce de confirmer à l'avance leur présence auprès des services de presse de l'University of Victoria à l'adresse suivante : dhelm@uvic.ca.

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Denise Helm, Directrice, Relations avec les médias et Affaires publiques, University of Victoria, 250-721-7656, dhelm@uvic.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca; Anne-Marie Brügger, Conseillère principale, Communications interorganismes, Programme des chaires de recherche du Canada/ Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements (sous l'administration du Conseil de recherches en sciences humaines), 613-222-4833, anne-marie.brugger@sshrc-crsh.gc.ca

