/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grève à la Société des traversiers du Québec/

QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'une journée de grève ce 16 octobre, les membres du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN de la traverse Québec-Lévis et de l'atelier de réparation navale feront du piquetage à la gare fluviale de Québec de la traverse Québec-Lévis.

Qui : Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches

(CCQCA-CSN) ;

Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de

services publics (FEESP-CSN) ; Quoi : Piquetage Quand : Jeudi 16 octobre 2025 à 8 h 30 Où : Gare fluviale de Québec de la traverse Québec-Lévis

10, rue des Traversiers

Québec (Québec) G1K 8L8

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : Martin Petit, [email protected], 514 894-1326