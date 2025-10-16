/R E P R I S E -- Avis aux médias - Résidences privées pour aîné-es : recommandation de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève/

DRUMMONDVILLE, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des négociations coordonnées, plusieurs dizaines de travailleuses et de travailleurs des résidences privées pour aîné-es (RPA) manifesteront devant la Villa du Boisé à Drummondville, le jeudi 16 octobre à 12 h 15.

Les délégué-es des RPA seront réunis cette même journée à Drummondville afin d'adopter une recommandation de moyens de pression, pouvant aller jusqu'à la grève, pour faire avancer leurs revendications.

Des élu-es du secteur seront sur place et disponibles pour toute demande d'entrevue.

Aide-mémoire :

• Quoi : Manifestation dans le cadre de la négociation coordonnée des RPA • Où : Villa du Boisé, 100 rue Laforest, Drummondville (Québec) J2B 8E5 • Quand : Le jeudi 16 octobre 2025, à 12 h 15 • Qui :



o Marlène Ross, porte-parole du secteur des RPA

o Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

o Karine Bolduc, vice-présidente du conseil central du cœur du Québec (CCCQ-CSN)

À propos :

La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es travaillant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l'application d'une plateforme salariale, la création d'une mutuelle de formation, l'élaboration d'un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements : Idriss Amraoui, conseiller syndical aux communications à la CSN., Téléphone : 438 871-2263, Courriel : [email protected]