/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'aréna Denis-Perron/

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'aréna Denis-Perron.

Dans le cadre de cette conférence au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, et de la ministre des Affaires municipales et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, la ministre Champagne Jourdain sera accompagnée du maire d'Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault.

Pour y participer, les journalistes doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].

Date : Le 17 janvier 2025 Heure : 11 h Lieu : Havre-Saint-Pierre (le lieu de la conférence sera confirmé lors de votre inscription)

À noter qu'il sera possible d'assister à la conférence en personne seulement.

SOURCE Société du Plan Nord

Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Eric Duchesneau, Conseiller en communication, Société du Plan Nord, Tél.: 418 643-1874, poste 66406