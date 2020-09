MONTRÉAL, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Une fois de plus, VIA Rail Canada (VIA Rail) sensibilise le public par rapport à la sécurité ferroviaire en participant à la 17e Semaine de la sécurité ferroviaire organisée par Opération Gareautrain. Le grand public est invité à participer à cette édition virtuelle ayant pour thème : #FINILesVoiesTragiques.

« Que ce soit à bord de nos trains, dans nos gares ou dans les communautés que nous desservons, nous demeurons engagés envers la sécurité ferroviaire », déclare Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « En tant que service ferroviaire voyageurs national et intercité au Canada, nous avons la responsabilité de continuer à éduquer le public et à renforcer nos relations avec les communautés et partenaires de l'industrie afin de prévenir les incidents près des trains et des voies ferrées. La semaine de la sécurité ferroviaire, un événement incontournable dans l'industrie ferroviaire, est un excellent exemple de prévention par la collaboration. Grâce à cet effort continu, nous travaillons à la réalisation de notre objectif : créer un avenir plus sécuritaire et plus durable pour tous les Canadiens. »

La prévention, qui se fait par l'éducation du public et la formation des employés, est un élément crucial de la culture de sécurité de VIA Rail. Le Service de police de VIA Rail, les employés et les ambassadeurs Gareautrain sont fiers de continuer à jouer un rôle actif durant cette Semaine de la sécurité ferroviaire. Ces derniers participeront virtuellement à l'initiative Opération dégage la voie (le 22 septembre), mais aussi à des présentations (qui se feront également virtuellement) sur la sécurité ferroviaire dans des écoles et à d'autres initiatives locales. Pendant cette semaine, le Service de police de VIA Rail augmentera les patrouilles dans les gares et près des voies appartenant à VIA Rail afin d'informer les navetteurs, les conducteurs et les piétons sur les façons de rester en sécurité à proximité des voies ferrées et des trains.

En unissant nos forces à celles d'Opération Gareautrain, des partenaires de l'industrie et des communautés que nous desservons, nous miserons sur les actions déployées tout au long de l'année pour éduquer le public, attirer l'attention sur les dangers très réels de s'aventurer près des voies ferrées, et sensibiliser aux précautions à prendre autour de ces dernières.

La 17e Semaine de la sécurité ferroviaire se poursuit jusqu'au 27 septembre. Pour plus d'informations, veuillez visiter FiniLesVoiesTragiques.ca.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays.

