Prévention et répression : au cœur de la lutte contre la criminalité

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Afin de mener une lutte plus forte et plus ciblée contre la criminalité au Québec, une priorité pour le gouvernement, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, annonce aujourd'hui la mise sur pied du nouveau Programme québécois de lutte contre la criminalité. Ce dernier servira à appuyer directement les organisations qui agissent chaque jour sur le terrain auprès des personnes vulnérables, des victimes et de celles à risque de s'engager dans un parcours délinquant.

Ce programme, doté d'une enveloppe globale de 139,4 M$ sur cinq ans, permettra aux organismes d'intervenir plus rapidement dans les milieux concernés et se déclinera en trois volets :

Soutenir des organisations communautaires qui œuvrent en prévention de la criminalité et contre l'exploitation sexuelle des mineurs;

Développer de nouvelles approches ou des méthodes d'intervention pour faire face à l'évolution des phénomènes criminels et sociaux;

Déployer rapidement des actions concrètes en réponse à des enjeux prioritaires en matière de lutte contre le crime, autant en prévention qu'en répression.

Un appel de candidatures pour les volets 1 et 2 est d'ailleurs ouvert dès maintenant. Les organisations ont jusqu'au 18 novembre, 23 h 59, pour soumettre leur candidature. Le troisième volet ouvrira quant à lui très prochainement.

Citations :

« La sécurité de nos communautés est une priorité. La prévention est toute aussi importante que la répression en matière de lutte contre la criminalité. Que ce soit en matière de lutte contre le crime organisé, contre l'exploitation sexuelle des mineurs ou contre les violences faites aux femmes, ce qui compte vraiment, c'est d'aider directement celles et ceux qui travaillent sur le terrain auprès des personnes vulnérables. On veut entendre les idées du milieu. J'invite donc les organisations à soumettre leur candidature afin qu'ensemble, on continue d'innover. Ce qu'on annonce aujourd'hui est non seulement un pas important pour lutter contre le crime organisé, mais aussi pour réduire la bureaucratie et rendre l'État plus efficace. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Comme mère de famille, agir en prévention auprès des jeunes est une priorité pour moi. Je suis heureuse que notre gouvernement agisse pour lutter contre le recrutement d'enfants par les groupes criminalisés. J'ai espoir que ce nouveau levier nous permettra de mieux protéger nos jeunes contre ce fléau. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Les sommes réservées pour le PQLC découlent du cadre financier 2025-2026.

Les objectifs du PQLC sont les suivants : établir un continuum de services en matière de lutte contre la criminalité qui implique activement, et de façon concertée, les corps policiers tout comme les organismes communautaires, le réseau scolaire, les organismes publics, les municipalités, etc.; améliorer la mobilisation, la concertation et le maintien des ressources dans les milieux en répondant aux préoccupations des partenaires; intégrer les mesures gouvernementales pour agir sur les enjeux de sécurité en fonction d'une lecture éclairée de l'environnement, en conformité avec les objectifs communs entre les ministères et organismes publics.

Les termes des programmes existants seront respectés auprès des bénéficiaires jusqu'à leur échéance.

