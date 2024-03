Tous les membres peuvent maintenant accumuler et échanger des points Avion, obtenir une remise en argent, accéder à des expériences exclusives et plus encore

TORONTO, le 11 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'Avion Récompenses, le plus grand programme de fidélisation exclusif au Canada, RBC a lancé une offre élargie d'avantages pour son tout nouveau niveau d'adhésion au programme, Avion Sélect, auquel tous les Canadiens peuvent s'inscrire gratuitement, peu importe leur institution bancaire. Les membres Avion Sélect peuvent profiter d'un vaste éventail de caractéristiques du programme, notamment des offres de remises en argent pouvant atteindre 40 %, les offres de plus de 2 400 détaillants et marques, la possibilité d'accumuler des points Avion et de les échanger contre pratiquement tout ce qu'ils veulent, et bien d'autres choses encore !

Logo d'Avion Récompenses(MC) (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

« La valeur obtenue et les économies réalisées n'ont jamais été aussi importantes pour les Canadiens. En permettant à tous nos membres d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points, nous avons créé un programme plus inclusif qui leur offre un choix illimité, ainsi qu'une liberté et une souplesse accrues », a affirmé Niranjan Vivekanandan, PVP et chef, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. « En transformant le programme Avion Récompenses et en élargissant la portée et l'étendue de celui-ci, nous sommes en mesure d'offrir une expérience de fidélisation globale qui apporte une valeur quotidienne à des millions de Canadiens et Canadiennes, tout en augmentant le rayonnement de nos partenaires du secteur détail et l'accès à ceux-ci. »

Les membres Avion Sélect peuvent s'inscrire au programme Avion Récompenses et avoir accès aux caractéristiques exclusives suivantes :

Obtenir des points qui peuvent être utilisés pour pratiquement tout. Obtenir une remise en argent et des points qui peuvent être utilisés pour pratiquement n'importe quoi, y compris des cartes-cadeaux, des articles, des voyages et plus encore. En liant leur carte de paiement, les membres obtiendront une remise en argent qu'ils pourront transférer dans n'importe quel compte bancaire canadien une fois qu'ils auront réalisé des économies d'au moins 15 $.

Obtenir une valeur et des économies exclusives de jusqu'à 40 % auprès de plus de 2 400 détaillants et marques. Les membres Avion Récompenses peuvent économiser et obtenir de la valeur sur leurs achats courants auprès de partenaires, notamment Metro, Petro-Canada, WestJet, DoorDash, Rexall et McDonald's Canada . Ils profiteront également de l'assistant de magasinage novateur et primé du programme, AchatsExtra Avion Récompenses, qui leur évite d'avoir à faire la chasse aux bonnes affaires, en leur présentant des offres de grandes marques et de plus de détaillants que toute autre plateforme permettant de réaliser des économies au Canada .

Accès à des expériences exclusives. Être membre du programme Avion Récompenses signifie également avoir un accès exclusif à des événements et à des occasions de participer à des concours intéressants, y compris la possibilité de gagner des billets pour la tournée Eras | The Eras Tour de Taylor Swift En tant que partenaires officiels des services financiers et de l'accès aux billets de la tournée Eras | The Eras Tour de Taylor Swift au Canada , RBC et Avion Récompenses offrent des centaines de billets donnant accès au volet canadien de la tournée.

Accès au Service de voyage Avion Récompenses. Avion Récompenses est l'une des plus importantes plateformes de voyage au Canada et il offre aux membres du programme la possibilité de faire des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, sans période d'interdiction ni restriction de sièges. Les membres Avion Sélect auront maintenant accès à ce portail électronique de voyage de premier ordre et pourront réserver des voyages avec des points, des cartes de crédit ou les deux.

Afin de mettre en valeur toute l'étendue du programme et ses avantages distinctifs, Avion Récompenses vient de lancer « Bye-bye les restrictions », une nouvelle campagne de marketing audacieuse qui se déroulera à l'échelle nationale dans les médias grand public, y compris la télévision, les médias numériques et les médias sociaux. La campagne met en lumière la souplesse et le choix qui sont au cœur d'Avion Récompenses, un programme que des millions de membres ont appris à aimer et qui est maintenant accessible à tous les Canadiens et Canadiennes.

« Dans le cadre de notre campagne "Bye-bye les restrictions", nous soulignons les limites auxquelles les consommateurs sont souvent confrontés dans le cadre des programmes de récompenses traditionnels, tandis qu'avec Avion Récompenses, ils peuvent tout obtenir : des remises en argent, des points et des économies, en un seul programme », a déclaré Carolyn Hynds, vice-présidente, Marketing, Avion Récompenses. « Grâce à notre nouvelle campagne, nous concrétisons cette idée de façon amusante et divertissante, et nous sommes ravis qu'un plus grand nombre de Canadiens voient ce qu'Avion Voyages a à offrir. »

Les Canadiens qui détiennent un produit RBC admissible continueront de profiter d'encore plus d'avantages grâce aux deux niveaux d'adhésion additionnels du programme : Avion Distinction et Avion Élite.

Pour devenir membre d'Avion Récompenses, les Canadiens peuvent simplement s'inscrire à l'aide de leur adresse électronique. Pour en savoir plus, visitez avionrewards.com/fr/ ou téléchargez l' appli mobile Avion Récompenses.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social .

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs primés et reconnus à l'échelle internationale, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait

épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, ainsi que des cartes de crédit Avion vedettes et un service de conciergerie. Pour en savoir plus, allez à www.avionrewards.com/fr.

