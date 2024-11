Zone économique métropolitaine (ZEM) - Une nouvelle base de données pour les entreprises de la ZEM

QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit 400 000 $, par le biais du Secrétariat à la Capitale-Nationale, pour la création d'une base de données pour les entreprises situées sur le territoire de la Zone économique métropolitaine (ZEM).

La nouvelle base de données permettra, notamment, d'améliorer les chaînes d'approvisionnement et les services offerts aux entreprises industrielles transportant des marchandises. Elle favorisera également la collaboration entre les organisations et l'optimisation des ressources disponibles sur le territoire dans une optique d'innovation, de réduction des coûts et d'amélioration durable de la performance.

Il s'agit donc d'une action concrète demandée par les partenaires de la ZEM qui contribuera au développement économique des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, et qui aidera les entreprises à innover, à réduire leurs coûts et à améliorer leur performance opérationnelle.

« Je suis ravi de constater que les acteurs socioéconomiques et institutionnels de la ZEM se mobilisent pour faire émerger les meilleures pratiques industrielles et améliorer la structure des chaînes logistiques régionales. La mise en œuvre de ce projet d'avenir aura certainement beaucoup d'impacts positifs sur la vitalité socioéconomique. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La collaboration et l'innovation sont essentielles pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement régionale. Ce projet de base de données est une solution simple et concrète qui permettra d'améliorer l'efficacité logistique et de réduire les coûts pour nos entreprises locales, en plus d'encourager une gestion plus durable des ressources disponibles dans toute la Zone économique métropolitaine. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Le développement économique de Québec ne peut se faire sans Lévis et l'inverse est tout aussi vrai. Je me réjouis de cette nouvelle base de données qui permettra aux industries de nos deux villes une plus grande collaboration. Je remercie le gouvernement du Québec de contribuer activement à un meilleur tissu socio-économique pour la région. »



Bruno Marchand, maire de Québec

« La création de cette base de données marque une étape fort importante pour renforcer la compétitivité de nos entreprises et optimiser la collaboration régionale. Je me réjouis de cet investissement pour la création d'un outil stratégique qui permettra non seulement d'améliorer les chaînes d'approvisionnement, mais aussi de stimuler l'innovation et la croissance économique dans la Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« Une des forces de la ZEM est de s'appuyer sur l'expérience et l'expertise de gens d'affaires et d'entrepreneurs de la région, afin de favoriser le développement économique et la fluidité des liens commerciaux entre nos deux rives. Le projet annoncé aujourd'hui est le fruit de la concertation de divers acteurs et laisse entrevoir des bénéfices concrets pour le territoire de la ZEM. »

Olivier Rochette, vice-président, Solutions d'affaires, Infrastructures et logistique chez QSL et président de l'axe sur les chaînes d'approvisionnement du plan d'action de la Zone économique métropolitaine.

