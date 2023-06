Zone économique métropolitaine - Fin des consultations et lancement de cinq axes d'intervention

QUÉBEC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, le maire de Québec, M. Bruno Marchand, et le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, ont dévoilé aujourd'hui les résultats des consultations organisées dans le cadre du déploiement de la zone économique métropolitaine (ZEM). Ils ont également présenté les cinq axes de travail prioritaires établis qui seront approfondis, les dix leaders qui s'impliqueront à titre de responsables de la mise en œuvre de ces axes et les prochaines étapes du processus de déploiement de la zone économique métropolitaine (ZEM). Les partenaires se rencontrent déjà depuis mars et poursuivront leurs efforts concertés sur une base hebdomadaire.

Les acteurs des deux rives s'arriment ainsi pour améliorer la performance régionale, leur rôle et leur intention étant de bâtir une vision forte et unifiée pour la grande région de Québec.

Axe main-d'œuvre

Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, les gens d'affaires doivent miser autant sur l'augmentation de leur productivité que sur l'attraction de nouveaux bassins de travailleurs, malgré un faible taux de croissance de la population dans la région métropolitaine de Québec. MM. Martin Robert et Benoît Chassé seront responsables de l'encadrement des réalisations sous cet axe de travail, respectivement à titre de président et de vice-président.

Axe innovation et productivité

La région métropolitaine de Québec a le potentiel de devenir une locomotive pour le Québec. Toutefois, à l'heure actuelle, la région est en queue de peloton comparativement aux autres régions canadiennes en ce qui concerne la productivité, le PIB par emploi et le PIB par habitant. L'une des clés pour augmenter ces indices est d'investir dans l'innovation, l'automatisation et la robotisation. Mme Fanny Truchon et M. Vincent Thibeault seront responsables de l'encadrement des réalisations sous cet axe de travail, respectivement à titre de présidente et de vice-président.

Axe chaînes d'approvisionnement

Pour que la région métropolitaine de Québec se développe à son plein potentiel, il faut également optimiser les chaînes d'approvisionnement de nos entreprises. Des réflexions approfondies devront se tenir sur des pistes de solution potentielles, notamment à l'égard de l'achat québécois, de l'agilité des réseaux en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement et de l'optimisation des transports. Mmes Claudine Couture-Trudel et Karine Bourque seront responsables de l'encadrement des réalisations sous cet axe de travail, respectivement à titre de présidente et de vice-présidente.

Axe tourisme et culture

L'industrie touristique et culturelle est bien entendu très importante dans la région métropolitaine de Québec. Il est donc indispensable de développer cette industrie de façon durable et équilibrée, tout en priorisant les besoins de la population locale. M. Nicolas Bégin et Mme Lucie Charland seront responsables de l'encadrement des réalisations sous cet axe de travail, respectivement à titre de président et de vice-présidente.

Axe entrepreneuriat

L'entrepreneuriat est l'une des clés du développement et de la diversification d'une économie. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et d'une forte demande dans les entreprises existantes, il est essentiel d'insuffler davantage de dynamisme dans le milieu entrepreneurial de la région métropolitaine de Québec et de convaincre plus de personnes de prendre le risque de se lancer en affaires. Mme Nathaly Riverin et M. Dave Welsh seront responsables de l'encadrement des réalisations sous cet axe de travail, respectivement à titre de présidente et de vice-président.

Axe mobilité et développement durable

Les enjeux liés à la mobilité et au développement durable bénéficieront également d'une attention constante tout au long du déploiement de la ZEM vu leur importance évidente et leur nature englobante. Lors des ateliers, Québec International et la Communauté métropolitaine de Québec se pencheront sur ces questions. Ils rencontreront les intervenants et présenteront des recommandations et un plan d'action concret pour améliorer la fluidité des déplacements des citoyens, des travailleurs, des touristes, des biens et des marchandises; le tout dans une perspective de développement durable.

Prochaines étapes

Les partenaires du projet rappellent qu'à la fin de l'automne, la vision stratégique et les plans d'action de la ZEM seront présentés au public. À ce moment, un bureau de coordination sera activé en vue de la mise en œuvre des initiatives pour le déploiement de la ZEM au cours des prochaines années.

Citations

« Éclairés par les résultats des consultations, nous pouvons à présent poursuivre les travaux de développement de la ZEM avec confiance, fierté et enthousiasme. Je remercie pour leur travail toutes les personnes qui ont pris le temps de participer au processus consultatif ainsi que ceux et celles qui assureront le leadership de la concrétisation des cinq axes d'intervention prioritaires. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« À terme, les citoyens et les entreprises des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale bénéficieront grandement de la création d'une zone d'activité économique renforcée. Nous partageons un idéal commun : celui de travailler ensemble pour l'intérêt de notre grande région. Je constate que nos travaux avancent bien. Et avec le travail viendront les résultats, j'en suis convaincu. J'ai déjà hâte de passer à la prochaine étape dès l'automne prochain. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La zone économique métropolitaine a un grand potentiel pour un meilleur développement économique régional. Les priorités étant maintenant établies, ce sera un plaisir de travailler avec mes collègues des deux rives dans le seul et unique but de faire profiter les citoyens et le milieu économique de nos régions d'une meilleure concertation. Je me réjouis d'ailleurs que l'amélioration de la mobilité fasse partie intégrante de tous les axes de travail de la ZEM. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Dans le respect des spécificités propres à chacune des communautés de la grande région métropolitaine de Québec-Lévis, nous avons convenu d'unir les efforts et les ressources de l'ensemble des acteurs économiques afin de saisir les meilleures occasions d'affaires dans un nouveau rayon d'intervention élargi avec l'objectif commun de créer une synergie et un ensemble économique porteur d'avenir, d'innovation et de qualité de vie. À l'image des entreprises consultées, nos priorités seront entre autres axées sur la main-d'œuvre et l'immigration, sur la productivité et sur le soutien à l'entrepreneuriat. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Faits saillants :

Les deux maires et les deux ministres concernés ont convenu, lors de l'annonce du 9 mars dernier, de travailler de concert afin d'élaborer une vision stratégique qui répond aux enjeux du territoire.

Le leadership du déploiement de la zone économique métropolitaine est assuré par les quatre élus et mis en œuvre par leurs équipes respectives, soit le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Direction du développement économique de la Ville de Québec et la Direction du développement économique de la Ville de Lévis.

Les résultats du sondage réalisé auprès des gens d'affaires peuvent être consultés ici : https://urlis.net/g5padb8q.

Les résultats des consultations effectuées à Lévis, par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis peuvent être consultés ici : https://urlis.net/jnduk14w.

commerce et d'industrie du Grand Lévis peuvent être consultés ici : https://urlis.net/jnduk14w. La Nation huronne-wendat est un partenaire économique important dans la région métropolitaine. D'ailleurs, la Direction du développement économique du Conseil de la Nation huronne-wendat participe activement aux travaux hebdomadaires du comité de mise en œuvre de la ZEM.

huronne-wendat participe activement aux travaux hebdomadaires du comité de mise en œuvre de la ZEM. Les partenaires de la zone sont la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, la Jeune Chambre de commerce de Québec, Québec International, la Communauté métropolitaine de Québec, la MRC de La Jacques-Cartier, la MRC de La Côte-de-Beaupré, la MRC de L'Île-d'Orléans, la Ville de L' Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures .

commerce et d'industrie de Québec, la commerce et d'industrie du Grand Lévis, la commerce de Québec, Québec International, la Communauté métropolitaine de Québec, la MRC de La Jacques-Cartier, la MRC de La Côte-de-Beaupré, la MRC de L'Île-d'Orléans, la Ville de L' et la Ville de . Les gens d'affaires de la région sont invités à s'inscrire pour participer aux ateliers et contribuer au déploiement de la zone économique métropolitaine.

Un soin particulier a été accordé à la parité dans la sélection des leaders responsables des axes de travail : cinq femmes et cinq hommes ont été nommés, dont cinq sont issus de la Rive-Sud et cinq de la Rive-Nord.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Sources : Mona Lechasseur, Attachée de presse du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Florence Plourde, Attachée de presse du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, [email protected], 418 670-5939; Thomas Gaudreault, Attaché de presse du maire de Québec, [email protected], 418 456-2282; Alexandre Boudreau-Forgues, Attaché de presse du bureau de la mairie, de Lévis, [email protected], 418 808-4260; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]