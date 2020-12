L'entreprise de Châteauguay fera l'acquisition d'équipement de pointe afin d'augmenter sa productivité et ainsi répondre à la demande croissante tout en offrant de nouveaux produits.

CHÂTEAUGUAY, QC, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Fondée en 2001, Yourbarfactory est une entreprise qui a su, dès ses débuts, tirer parti d'un marché en pleine expansion, soit celui des barres nutritives fabriquées sur mesure et sans allergène. Année après année, elle innove et se perfectionne pour offrir des produits de qualité principalement commercialisés pour des marques privées.

Pour répondre à une demande croissante, Yourbarfactory s'est doté d'équipements à la fine pointe de la technologie. Ces améliorations permettront à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production en plus d'offrir de nouveaux produits à sa vaste clientèle qui s'étend à l'international aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Suisse, au Chili et en Corée.

Pour mener à bien son projet, l'entreprise bénéficiera d'une contribution remboursable de 500 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Dans la foulée, Yourbarfactory prévoit créer 25 emplois qui s'ajouteront aux 83 postes existants.

Le financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle. L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement sur l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés qui permettront l'augmentation de la capacité de production de l'entreprise ainsi que l'élargissement de la gamme de produits offerts.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« En investissant dans l'amélioration des procédés de Yourbarfactory, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Yourbarfactory est un réel fleuron pour la région et c'est avec fierté que je vois cette entreprise se démarquer avec ses produits alimentaires populaires jusqu'en Corée. En constante innovation et visant l'excellence, la PME fait rayonner le dynamisme des entreprises canadiennes au pays, mais aussi à l'international. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle

« Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes. Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent croître et accéder à de nouveaux marchés. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, Yourbarfactory pourra acquérir de l'équipement qui lui permettra d'augmenter sa production, de créer de nouveaux emplois et de continuer à distribuer ses produits dans les marchés locaux et internationaux. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous sommes fiers de ce que nous avons bâti jusqu'à ce jour et enthousiasmés de ce que nous pourrons faire demain. La satisfaction de nos clients est ce qui nous tient à cœur et nous avons la volonté de leur offrir un produit de grande qualité qui saura se démarquer sur le marché. C'est stimulant de savoir que le gouvernement du Canada nous soutient dans nos projets d'innovation qui nous permettront de concrétiser certaines de nos plus grandes ambitions. »

Martin Joyal, chef de la direction, Yourbarfactory

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.





, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.





Fondée en 2001, Yourbarfactory se spécialise dans la conception et la fabrication de barres nutritives. La proportion des ventes à l'international a atteint 40 % en 2020. Depuis sa création, l'entreprise est en constante évolution et ne cesse d'innover, comme en témoignent d'ailleurs les nouvelles installations certifiées LEED dont elle s'est dotée en 2019.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

