Formation continue et perfectionnement des talents pour répondre à la demande future liée à l'expansion du pôle aéronautique

CALGARY, AB, le 10 sept. 2025 /CNW/ - WestJet et CAE ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de formation d'une durée de 15 ans en vertu duquel CAE mettra en place le Centre d'excellence en formation de l'Alberta (le Centre), un centre de formation aéronautique de pointe situé à Calgary, sous réserve des conditions habituelles. L'installation de 126 000 pieds carrés, dont l'ouverture est prévue en 2028, abritera huit simulateurs de vol, avec une capacité d'agrandissement, ainsi que des entraîneurs de cabine et des outils d'apprentissage numériques de pointe. WestJet constituera le principal client du Centre et sera le premier transporteur aérien commercial à prévoir la formation initiale et périodique pour les pilotes et le personnel de cabine sur les appareils Boeing 737MAX, 737NG, 787 Dreamliner et De Havilland Dash 8-400 (Q400). En partenariat avec la Mount Royal University (MRU), l'établissement sera le premier du genre au Canada à combiner de l'équipement de formation de pointe avec des initiatives de recherche et développement collaboratives.

« L'engagement du transporteur aérien commercial WestJet à devenir le premier client au Centre d'excellence en formation de l'Alberta témoigne de notre investissement dans nos employés actuels et futurs, ainsi que dans Calgary en tant que plaque tournante de l'aviation, a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. Ce contrat de 15 ans représente un engagement important qui permettra à nos employés de bénéficier du plus haut niveau de formation pour les années à venir, et nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de CAE, un chef de file mondial de la formation aéronautique et une entreprise canadienne, pour donner vie à ce projet. »

« Aujourd'hui marque un moment de fierté pour CAE et pour l'aviation canadienne », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE. Le Centre d'excellence en formation de l'Alberta illustre ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'industrie, le milieu universitaire et le gouvernement s'unissent autour d'une vision commune en matière d'innovation, de sécurité et de perfectionnement de la main-d'œuvre. Alors que la demande mondiale de professionnels de l'aviation s'accélère, ce centre positionne le Canada pour demeurer à l'avant-garde de l'excellence en formation. Je suis reconnaissant à l'égard de nos partenaires pour leur confiance et leur collaboration dans le façonnement de l'avenir de l'aviation.

« Nous sommes honorés de porter notre partenariat de longue date avec WestJet vers de nouveaux sommets et nous les remercions de leur confiance soutenue », a déclaré Michel Azar-Hmouda, président de division, Aviation commerciale à CAE. « Le Centre d'excellence en formation de l'Alberta marque une étape importante dans la croissance de CAE dans l'Ouest canadien et souligne notre engagement à être là où nos clients ont le plus besoin de nous. Cette réalisation témoigne également de la collaboration et du soutien de nos partenaires gouvernementaux et industriels, dont les contributions ont permis de donner vie à cette vision. Nous sommes impatients d'accueillir les pilotes et le personnel de cabine dans cette installation à la fine pointe de la technologie, soutenant fièrement ces professionnels dans les moments qui comptent le plus.

Une pièce maîtresse du pôle aéronautique de Calgary

Cette initiative souligne l'expansion de CAE dans l'Ouest canadien et fait de Calgary un centre stratégique pour le perfectionnement de la main-d'œuvre dans le domaine de l'aviation. Cet environnement de formation de haut niveau appuiera la main-d'œuvre croissante de WestJet, ainsi que le personnel d'autres transporteurs, et servira également la prochaine génération de pilotes commerciaux de la MRU.

Ce centre devrait également générer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction, de l'éducation et de la formation, et soutiendra l'engagement de WestJet et de CAE en matière de sécurité et d'excellence opérationnelle, tout en favorisant les retombées économiques et la connectivité mondiale pour les voyages, le commerce et les échanges.

La construction débutera plus tard cette année, et les activités de formation ainsi que les initiatives de recherche et développement se poursuivront jusqu'à l'achèvement du projet en 2028.

Répondre à la demande de talents en aviation

La stratégie d'expansion à long terme de WestJet repose sur un bassin robuste de talents, et la collaboration entre la MRU et WestJet au sein du Centre d'excellence en formation de l'Alberta permettra à de futurs professionnels de se familiariser avec l'aviation commerciale grâce au Airline Transition Program (ATP) qui sera lancé prochainement. Le programme alliera une formation spécialisée pour les étudiants en aviation de la MRU dispensée par WestJet à des heures de formation sur simulateur dispensées dans l'établissement.

CAE dirigera la conception, le développement et l'exploitation continue du Centre, MRU jouant un rôle de premier plan en tant que principal collaborateur postsecondaire en apportant son expertise en recherche universitaire et en soutenant le mentorat et les possibilités d'apprentissage intégré à la carrière des étudiants en partenariat avec CAE et WestJet.

L'accord visant à mettre en place le Centre d'excellence s'appuie sur le protocole d'entente (PE) signé en 2022 entre WestJet et le gouvernement de l'Alberta afin de stimuler la reprise et la croissance économiques dans les secteurs de l'aéronautique, de l'aviation et de la logistique dans la province.

Citations supplémentaires

Gouvernement de l'Alberta - « Le Centre d'excellence en formation ne se limite pas à appuyer un seul projet, il vise à assurer la place de l'Alberta en tant que chef de file de l'aviation pour les décennies à venir. Qu'il s'agisse de la formation des pilotes ou de l'avancement de la technologie aéronautique, l'Alberta prend les devants pour s'assurer non seulement de répondre à la demande mondiale, mais aussi d'établir la norme d'excellence. Calgary sera reconnue à l'échelle mondiale comme une plaque tournante de l'expertise aéronautique, et l'Alberta sera reconnue comme l'endroit où les talents, l'innovation et les possibilités se réunissent pour propulser l'avenir de l'aviation. » Danielle Smith, première ministre de l'Alberta.

« Notre gouvernement est heureux de contribuer à la mise en place du centre d'excellence en formation aéronautique de l'Alberta ici, à Calgary. Cet investissement découle de notre volonté de faire de l'Alberta le meilleur endroit où faire des affaires. Les faibles taux d'imposition des sociétés, la réduction des formalités administratives et les programmes incitatifs concurrentiels comme le Fonds d'investissement et de croissance continuent d'attirer des investissements de calibre mondial, de soutenir le développement de la main-d'œuvre, de créer des emplois et de stimuler l'économie. » Joseph Schow, ministre de l'Emploi, de l'Économie, du Commerce et de l'Immigration.

Mount Royal University - « La Mount Royal University est ravie de s'associer à CAE et à WestJet pour façonner l'avenir de la formation aéronautique, accélérant le parcours menant du premier vol à une carrière dans l'industrie, a déclaré Dr Tim Rahilly, président et vice-chancelier de la Mount Royal University. Grâce à cette collaboration, les étudiants bénéficieront d'occasions transformatrices, notamment des programmes de formation avancée, l'accès à des simulateurs de pointe, des bourses d'études CAE, ainsi que des possibilités de réseautage et de mentorat auprès de chefs de file du secteur.

La combinaison de technologies de simulation de pointe et d'initiatives intégrées d'enseignement et de recherche permettra d'améliorer nos programmes d'aviation et donnera à la prochaine génération de professionnels de l'aviation les moyens d'exceller dans les domaines de la sécurité, de l'innovation et de l'excellence. »

La ville de Calgary - « Calgary se positionne comme un chef de file national en matière d'innovation aéronautique, et cet investissement de 6,9 millions $ marque un jalon décisif, a déclaré la mairesse Jyoti Gondek. « En développant les talents locaux, en faisant progresser la recherche et en soutenant la collaboration avec l'industrie, nous aidons à relever les défis nationaux tout en bâtissant une économie plus résiliente et plus tournée vers l'avenir en tant que port intérieur du Canada. »

Calgary Airports - « Le développement et la construction du Centre d'excellence en formation de l'Alberta constituent une avancée majeure pour faire de Calgary et de l'Alberta des chefs de file dans le domaine des infrastructures aéronautiques essentielles, a déclaré Chris Dinsdale, président et chef de la direction de Calgary Airports. Mis en place à Calgary Airports, il constituera la pierre angulaire du YYC AeroNex, un réseau d'installations tourné vers l'avenir qui associe technologie, innovation, infrastructure et éducation afin de transformer notre économie locale et de former la prochaine génération de professionnels de l'aviation. »

Fonds d'investissement Opportunity Calgary - « Aujourd'hui marque une autre étape importante pour faire de notre ville et de notre région une plaque tournante de l'aviation. Le Fonds d'investissement Opportunity Calgary (FICO), de concert avec ses partenaires du gouvernement de l'Alberta, de CAE, de WestJet et de la Mount Royal University, s'est engagé à contribuer à bâtir la main-d'œuvre de l'aviation de demain. Par l'entremise du FIOC, nous aidons à faire ce que Calgary fait de mieux : mettre en relation des idées audacieuses avec les bonnes personnes pour réaliser des choses incroyables et bâtir un avenir économique solide et résilient pour notre ville », a déclaré Brad Parry, chef de la direction et président, Développement économique de Calgary et chef de la direction du Fonds d'investissement Opportunity Calgary.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et trois aéronefs desservant cinq destinations. Depuis, WestJet a été le pionnier du transport aérien à bas prix au Canada, réduisant de moitié le prix des billets d'avion et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. À la suite de l'intégration avec Sunwing en 2025, plus de 14 000 employés de WestJet assurent la maintenance de près de 200 avions et transportent des passagers vers plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien comprenant WestJet Airlines, le Groupe Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le Groupe WestJet est le principal transporteur aérien à bas prix au Canada et le plus important fournisseur de voyages de vacances, avec l'objectif commun d'offrir aux Canadiens des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles.

Pour en savoir plus sur WestJet, rendez-vous au https://www.westjet.com/fr-ca/who-we-are.

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Envoyez un courriel aux relations avec les médias de WestJet au [email protected].

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe d'entraînement, de simulation et d'opérations critiques pour préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens d'entretien, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'aviation d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 sites et centres de formation dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence dans les simulateurs de vol haute fidélité et les solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation à la mission, aujourd'hui et demain.

Lisez notre Rapport annuel mondial d'activité et de développement durable 2025.

Suivez-nous sur X/Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

À propos de la Mount Royal University

La Mount Royal University est l'une des principales destinations canadiennes pour les études de premier cycle. Elle propose des classes à effectifs réduits et des services personnalisés aux étudiants au sein d'une communauté universitaire réputée pour son excellence académique et l'importance qu'elle accorde à l'enseignement et à l'apprentissage. Fondée en 1910, Mont Royal University demeure dévouée à la réussite de ses étudiants. Aujourd'hui, plus de 15 000 étudiants choisissent parmi 13 baccalauréats et 38 spécialisations. Plus de 110 000 diplômés de la Mont Royal University contribuent à leurs collectivités partout dans le monde.

LinkedIn : linkedin.com/school/mount-royal-university/

Instagram : instagram.com/MountRoyalUniversity

Facebook : facebook.com/MountRoyalU

YouTube : youtube.com/@MountRoyalUniversity

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Relations avec les médias de MRU, [email protected], 403.463.6930; Personnes-ressources à CAE : Médias généraux : Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, +1-438-805-5856, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion des risques d'entreprise, +1-514-734-5760, [email protected]