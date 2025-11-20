MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de coopération mondial qui positionne CAE comme fournisseur privilégié de Saab pour certaines exigences de formation et de simulation liées à son aéronef de détection et de commandement aéroporté (AEW&C) GlobalEye et à d'autres plateformes. Ce partenariat inclut également un accord spécifique au Canada pour poursuivre conjointement le programme AEW&C du Canada.

Sur la photo (de gauche à droite) : Matthew Bromberg, Président et chef de la direction, CAE; Micael Johansson, Président et chef de la direction, Saab (Groupe CNW/CAE inc.)

« L'accord entre Saab et CAE prépare le terrain pour la mise en place d'une capacité mondiale d'entraînement AEW&C au Canada », déclare Matt Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « En tant que partenaire de confiance en défense du Canada, le savoir-faire évolué de CAE en matière d'entraînement et de simulation est essentiel à la mission et à la préparation opérationnelle des forces de défense au Canada et partout dans le monde. L'annonce d'aujourd'hui témoigne des années de confiance et de succès communs avec Saab et répond à un contexte géopolitique en évolution qui exige des partenariats plus solides et intégrés. »

Le président et chef de la direction de Saab, Micael Johansson, a déclaré comment la vision à long terme de l'accord permettra d'accroître la capacité de surveillance aérienne (AEW). « Ce partenariat renforce notre engagement envers les clients de GlobalEye et notre stratégie visant à offrir des capacités de détection aéroportées de calibre mondial grâce à un entraînement de premier ordre. CAE est un partenaire de confiance doté d'une expertise inégalée en solutions d'entraînement, et ensemble, nous rehausserons la préparation opérationnelle des utilisateurs de la plateforme de détection aéroportée partout dans le monde. »

Dans le cadre de l'accord de coopération mondial, CAE offrira des solutions d'entraînement fondées sur la simulation en soutien aux campagnes internationales de Saab pour le système GlobalEye, ainsi que les autres programmes AEW&C pour les plateformes Saab. La collaboration tirera parti de l'expertise de CAE en matière de plateformes d'entraînement intégrés avancés, englobant le développement et la livraison de dispositifs de formation au vol et de plateformes intégrées de mission, ainsi qu'un écosystème d'entraînement moderne combinant contenu numérique et environnement de mission et d'entraînement pour reproduire la complexité opérationnelle réelle. CAE s'appuiera également sur l'expertise de son réseau mondial de centres de formation pour offrir des services d'entraînement au pilotage et à la maintenance, assurant ainsi l'excellence opérationnelle sur les plateformes AEW&C.

De plus, cet accord inclut une coopération axée sur le programme AEW&C du Canada. Cet accord associera le leadership de Saab en surveillance aéroportée avec l'entraînement éprouvé et les capacités de simulation de CAE pour offrir une solution complète adaptée aux besoins du Canada. Ces activités pourraient générer une croissance économique significative et créer des emplois à forte valeur ajoutée partout au Canada, ce qui renforcera le secteur de la défense au pays en s'appuyant sur l'expertise locale, stimulera le développement d'une nouvelle propriété intellectuelle dans les plateformes de surveillance et élargira la capacité d'innovation du Canada dans ce domaine crucial.

Cet accord unit deux chefs de file de l'industrie de la défense pour faire progresser les capacités AEW&C de GlobalEye à l'échelle mondiale et au Canada. La plateforme GlobalEye de Saab intègre une gamme de capteurs actifs et passifs pour la surveillance multidomaines, tandis que CAE veille à ce que les systèmes d'entraînement évoluent parallèlement aux capacités de la plateforme pour répondre aux besoins opérationnels actuels et futurs.

Le Canada et la Suède entretiennent une relation solide en tant que nations du Nord et alliés de l'OTAN, collaborant par l'entremise du Conseil de l'Arctique et bénéficiant de l'expansion du commerce et des investissements grâce à des accords tels que l'Accord économique et commercial global (CETA).

