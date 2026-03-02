81 % estiment qu'une nouvelle fraude apparaît presque chaque semaine

83 % croient que la meilleure approche consiste à considérer tout message texte, courriel ou appel inattendu comme une tentative de fraude

RBC offre des conseils pratiques pour aider les Canadiens à reconnaître les signes de fraude et à s'en protéger

TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Toutes les fraudes n'ont pas une apparence suspecte, et c'est précisément ce qui inquiète les Canadiens. Les Canadiens se sentent de plus en plus vulnérables face à une vague croissante d'arnaques conçues pour sembler légitimes en exploitant la familiarité, l'autorité et la confiance. Selon le Sondage annuel RBC du Mois de sensibilisation à la fraude, 81 % des Canadiens estiment maintenant qu'une nouvelle fraude apparaît chaque semaine, ce qui amène une majorité (83 %) de répondants à présumer que chaque message texte, courriel ou appel inattendu constitue une menace potentielle.

Selon le sondage :

87 % des Canadiens affirment qu'il devient de plus en plus difficile de déterminer si une publicité est authentique ou frauduleuse.

75 % estiment qu'il est de plus en plus difficile de confirmer la légitimité du site Web d'une entreprise lors d'achats en ligne.

39 % n'ont pas confiance en leur capacité de repérer les fraudes alimentées par l'intelligence artificielle (IA).

39 % n'ont pas confiance en leur capacité de repérer les fraudes alimentées par l'intelligence artificielle (IA).
68 % croient que l'IA finira par rendre les fraudes impossibles à détecter.

41 % ont déjà ouvert un courriel ou une pièce jointe, ou cliqué sur un lien, et 40 % ont déjà parlé à quelqu'un au téléphone, avant de réaliser qu'il s'agissait d'une fraude.

« Les Canadiens demeurent vigilants. Ils se méfient des messages inattendus et s'efforcent de réduire leur risque, mais les stratagèmes frauduleux évoluent plus rapidement que jamais, souligne Amit Sadhu, premier vice-président, Gestion du crédit et des fraudes, RBC. À mesure que les fraudes deviennent plus fréquentes et plus difficiles à détecter, les gens en viennent à douter de chaque message, appel ou clic. Nous encourageons les Canadiens à rester sur leurs gardes, à prendre un moment de réflexion avant d'agir, à vérifier la légitimité des demandes, à configurer des alertes, à opter pour l'authentification multifacteur et à protéger leurs renseignements personnels et financiers. »

Les Canadiens expriment un sentiment croissant de frustration

83 % se disent irrités par l'omniprésence de la fraude.

Les Canadiens sont vigilants, mais demeurent vulnérables

Bien que 76 % des Canadiens en fassent davantage aujourd'hui pour se protéger contre la fraude et les arnaques qu'au cours des années précédentes, 54 % reconnaissent ne pas toujours savoir quelles mesures prendre pour se protéger.

76 % des Canadiens en fassent davantage aujourd'hui pour se protéger contre la fraude et les arnaques qu'au cours des années précédentes, 54 % reconnaissent ne pas toujours savoir quelles mesures prendre pour se protéger.
76 % se disent plus préoccupés que jamais par la fraude, et 54 % se sentent plus vulnérables aux arnaques aujourd'hui qu'il y a un an.

45 % estiment qu'ils pourraient être dupés par une usurpation d'identité, et 40 % croient qu'il serait facile pour des fraudeurs de se faire passer pour eux auprès de membres de leur famille ou d'amis. Pourtant, seulement 27 % ont mis en place un mot de passe familial pour se prémunir contre ce type de fraude.

estiment qu'ils pourraient être dupés par une usurpation d'identité, et croient qu'il serait facile pour des fraudeurs de se faire passer pour eux auprès de membres de leur famille ou d'amis. Pourtant, seulement ont mis en place un mot de passe familial pour se prémunir contre ce type de fraude. Bien que 67 % ne pensent pas pouvoir être trompés par une fraude liée aux placements ou aux cryptomonnaies, ce type d'arnaque demeure l'un des plus répandus, selon le Centre antifraude canadien.

Comment les Canadiens peuvent-ils se protéger contre la fraude ?

Faites une pause lorsque vos émotions sont sollicitées. Les fraudeurs cherchent souvent à susciter un sentiment d'urgence, de peur ou d'enthousiasme afin de vous inciter à agir rapidement. Ils peuvent également usurper l'identité de membres de votre famille, d'amis, de figures d'autorité comme la police ou de marques reconnues -- par exemple votre institution financière -- pour gagner votre confiance dans le but de vous soutirer de l'argent ou des renseignements personnels. Prendre le temps de vérifier la légitimité de l'expéditeur ou de l'appelant peut réduire considérablement le risque de fraude. En cas de doute, demandez l'avis d'une personne de confiance.

Utilisez des modes de prestation fiables pour valider les demandes. Toute demande inattendue d'argent, d'accès ou de renseignements personnels devrait toujours être confirmée à l'aide de coordonnées officielles et connues, et non celles fournies dans le message ou par l'expéditeur. Ne cliquez jamais sur des liens et n'ouvrez pas de pièces jointes provenant de messages textes ou de courriels non sollicités.

Soyez attentif aux fraudes personnalisées. Les fraudeurs ajoutent souvent des détails personnels à leurs messages pour paraître crédibles. Les communications inattendues qui font référence à des renseignements personnels ou qui semblent anormalement précises doivent être traitées avec prudence. Passez en revue vos paramètres de confidentialité, limitez les renseignements partagés publiquement et fermez les comptes inutilisés afin de réduire les données exploitables. Les fraudeurs rassemblent fréquemment des renseignements provenant de courriels, de médias sociaux, d'achats en ligne et d'autres points de contact numériques pour rendre leurs messages frauduleux plus convaincants.

Soyez proactif. Se protéger contre la fraude ne consiste pas uniquement à réagir sur le moment, mais aussi à adopter des mesures préventives. Utilisez des mots de passe robustes et uniques, activez l'authentification multifacteur, et configurez des alertes pour vos opérations bancaires et par carte de crédit. Signalez toute activité douteuse dès qu'elle survient.

Où les Canadiens peuvent-ils en apprendre davantage sur la prévention de la fraude ?

Allez à Mes finances d'abord de RBC pour apprendre à repérer les fraudes et à vous protéger contre les menaces en constante évolution.

Consultez les alertes de fraude RBC pour demeurer au fait des dernières arnaques, qu'il s'agisse d'usurpation d'identité, d'escroqueries liées aux voyages ou de fraudes sophistiquées liées aux placements ou aux cryptomonnaies basés sur des deepfakes.

Allez à ensemblecontrelafraude.ca de la Coalition canadienne antifraude pour découvrir l'approche « arrêtez, vérifiez, parlez-en » afin de vous protéger et de protéger autrui.

Sondage RBC du Mois de sensibilisation à la fraude 2026

Quelques résultats - Données nationales et régionales

RÉPONSES « D'ACCORD » CAN C.-B. Alb. SASK./MAN. Ont. QC ATL. Nous vivons désormais dans une société où la fraude prime, et il est plus sûr de considérer tout

message texte, courriel ou appel comme une tentative de fraude jusqu'à preuve du contraire. 83 % 81 % 85 % 81 % 87 % 76 % 87 % Il semble qu'une nouvelle escroquerie survient presque chaque semaine. 81 % 79 % 78 % 80 % 85 % 76 % 84 % Il devient de plus en plus difficile de déterminer si une publicité est authentique ou frauduleuse 87 % 84 % 87 % 81 % 89 % 84 % 91 % Il devient de plus en plus difficile de confirmer la légitimité du site Web d'une entreprise lors

d'achats en ligne. 75 % 74 % 76 % 74 % 76 % 73 % 73 % L'intelligence artificielle rendra bientôt les escroqueries impossibles à détecter. 68 % 64 % 78 % 65 % 70 % 64 % 63 % J'ai déjà cliqué sur un lien ou ouvert un courriel ou une pièce jointe avant de réaliser qu'il

s'agissait d'une fraude. 41 % 51 % 44 % 44 % 42 % 31 % 41 % J'ai déjà parlé à quelqu'un au téléphone et réalisé pendant l'appel qu'il s'agissait d'un fraudeur. 40 % 48 % 45 % 50 % 37 % 33 % 48 % Je suis irrité(e) par l'omniprésence de la fraude. 83 % 80 % 86 % 77 % 87 % 78 % 87 % J'en ai assez de devoir constamment être sur mes gardes. 78 % 76 % 76 % 81 % 83 % 67 % 86 % Je me sens bombardé(e) par les tentatives de fraude. 56 % 56 % 58 % 48 % 62 % 46 % 56 % Je ne divulgue jamais mes mots de passe, mes NIP et mes coordonnées d'accès à qui que ce soit. 93 % 94 % 92 % 91 % 94 % 94 % 93 % Je vérifie soigneusement toutes mes opérations financières et je consulte attentivement mes relevés. 85 % 86 % 91 % 85 % 86 % 78 % 89 % Je m'authentifie toujours par plusieurs moyens (authentification multifacteur) chaque fois que c'est

possible. 88 % 87 % 89 % 89 % 89 % 87 % 89 % J'ai configuré des alertes pour mes comptes bancaires et mes cartes de crédit afin de détecter

toute activité

inhabituelle. 76 % 82 % 83 % 75 % 76 % 69 % 80 % Je fais plus maintenant pour me protéger contre la fraude que les années précédentes 76 % 69 % 76 % 74 % 79 % 75 % 80 % Je ne sais pas toujours quelles mesures je devrais prendre pour me protéger contre la fraude. 54 % 55 % 54 % 61 % 58 % 44 % 57 % Je suis plus préoccupé(e) que jamais par la fraude. 76 % 79 % 74 % 68 % 83 % 64 % 81 % Je me sens plus vulnérable aux escroqueries aujourd'hui qu'il y a un an. 54 % 55 % 49 % 48 % 62 % 45 % 53 % Je crois qu'il serait facile pour des fraudeurs de se faire passer pour moi auprès de ma famille

ou de mes amis. 40 % 45 % 47 % 39 % 42 % 34 % 35 % J'ai mis en place un mot de passe partagé avec les membres de ma famille pour nous protéger

contre les arnaques par usurpation d'identité. 27 % 24 % 34 % 23 % 24 % 35 % 16 % Je ne pourrais jamais être trompé par une arnaque liée aux placements ou aux cryptomonnaies. 67 % 66 % 63 % 62 % 64 % 78 % 61 % RÉPONSES « EN DÉSACCORD » CAN. C.-B. Alb. SASK./MAN. Ont. QC ATL. Je ne pourrais jamais être trompé(e) par une arnaque par usurpation d'identité. 45 % 58 % 44 % 38 % 51 % 51 % 51 % Je me sens confiant(e) dans ma capacité à reconnaître une arnaque utilisant l'intelligence artificielle. 39 % 45 % 37 % 29 % 37 % 37 % 38 %

À propos du Sondage RBC 2026 du Mois de la prévention de la fraude

Ces résultats sont tirés d'un sondage en ligne mené par RBC du 5 au 9 janvier 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 1 540 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. De plus, 303 Canadiens de 60 ans ou plus ont été inclus afin de garantir un minimum de 100 répondants par région. Le sondage a été mené en français et en anglais. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 2,50 %, 19 fois sur 20.

