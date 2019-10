VIA Rail : plus de 100 000 passagers pour le week-end de l'Action de grâce

FAITS SAILLANTS

Pour la période du jeudi 10 au mardi 15 octobre 2019

Réseau pancanadien de VIA Rail

Jour le plus achalandé : le vendredi 11 octobre 2019

Destinations les plus populaires : Toronto , Montréal et Ottawa

, Montréal et Hausse de l'achalandage de 1,2 % par rapport à la même période en 2018

Corridor Québec - Windsor

97 715 passagers : hausse de 1,4 % par rapport au même long week-end l'an dernier

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Pour la deuxième année consécutive, plus de 100 000 passagers ont voyagé avec VIA Rail Canada (VIA Rail) pendant le long week-end de l'Action de grâce.

Durant ces six jours, les trains de VIA Rail ont parcouru une distance totale de plus de 33 millions de kilomètres. 22 046 personnes ont pris le train à travers le pays le vendredi 11 octobre, ce qui en fait la deuxième journée la plus achalandée des 10 dernières années.

Un week-end de l'Action de grâce fort occupé

Nos 10 départs quotidiens entre Ottawa et Toronto, en plus du service direct entre Ottawa et Québec, ont connu une forte croissance. Le segment entre Belleville et Toronto fut également fort occupé alors que VIA Rail continue de transporter de plus en plus de passagers de la région de la baie de Quinte au Grand Toronto.

Par ailleurs, VIA Rail continue d'être la voie sensée pour les familles : le nombre d'enfants à bord de nos trains pendant la période a augmenté de 22 %. Les familles peuvent toujours profiter d'un rabais de 50 % pour leurs enfants lorsqu'elles voyagent en classe Économie.

« Pendant le long week-end de l'Action de grâce, nous avons fait ce que nous faisons de mieux : rapprocher les gens, » affirme Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail. « Nous sommes ravis d'avoir pu accueillir ces passagers à bord de nos trains et de faire partie de leurs escapades, en leur offrant un moyen de transport sécuritaire et agréable pour rejoindre leurs proches ou profiter d'un congé bien mérité. Nous remercions nos passagers ainsi que nos formidables employés pour un autre long week-end réussi. »

