MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse d'annoncer l'octroi de deux contrats à deux entreprises canadiennes pour la modernisation de ses centres de maintenance de Toronto et de Montréal. Pilier important du Programme de remplacement de la flotte dans le Corridor, cette modernisation permettra à ces centres de devenir le port de base pour l'entretien de nos 32 nouveaux trains, tout en continuant d'effectuer la maintenance et l'entretien de notre flotte actuelle.

VIA Rail a octroyé le contrat pour les travaux au Centre de maintenance de Toronto à Buttcon Limited, dont le siège social est situé à Concord (Ontario). Pomerleau, dont le siège social est à Montréal (Québec), a reçu le contrat du Centre de maintenance de Montréal. Le financement de ces projets a été prévu dans le budget fédéral de 2018, et la construction commencera au printemps 2023.

« Nous sommes fiers de collaborer avec deux partenaires canadiens d'exception dans ce dossier, », déclare Martin R Landry, président et chef de la direction de VIA Rail. « La modernisation de nos centres de maintenance est une étape importante du processus de remplacement de la flotte et, plus globalement, du processus de modernisation de VIA Rail. Ces centres nous permettront d'entretenir la nouvelle flotte du Corridor qui incarne la vision que nous avons du VIA Rail de demain. »

Ces deux entreprises canadiennes ont été sélectionnées à l'issue d'un appel d'offres équitable, ouvert, rigoureux et transparent sous la supervision d'un surveillant en matière d'équité indépendant. L'évaluation des promoteurs s'est fondée sur leur expérience antérieure dans la réalisation d'infrastructures similaires et sur leur capacité à exécuter les travaux en toute sécurité et en temps opportun.

« VIA Rail contribue à façonner l'avenir de la mobilité. Chez Pomerleau, nous partageons cette vision de vouloir s'appliquer à réaliser un avenir meilleur pour nos communautés. C'est pourquoi, nous nous efforcerons de façonner l'industrie, en améliorant constamment nos processus et nos façons de construire. Pour demain. C'est avec cet engagement en tête que nous sommes heureux de mettre notre expertise au service de VIA Rail pour le Centre de maintenance de Montréal qui sera, à terme, une installation de premier ordre. » a déclaré Martin Jacques, vice-président exécutif chez Pomerleau.

« En partenariat avec VIA Rail et son équipe, nous sommes ravis de nous voir confier cet important projet de modernisation, » a déclaré Peter Di Gaetano, président et chef de la direction, Buttcon Limited. « Nous apportons au projet une équipe qualifiée de professionnels de la conception et de la construction offrant une richesse de connaissances et d'expérience. Le projet de modernisation du Centre de maintenance de Toronto s'inscrit dans la continuité de notre vaste expérience et de notre philosophie de la construction, avec une approche pratique de la réalisation des projets et des partenariats de collaboration dévoués. Notre partenariat avec VIA Rail est un exemple de la façon dont chaque membre de l'équipe contribue à la réussite du projet par l'innovation, la collaboration, la communication, l'expérience et le partage de compétences professionnelles spécialisées. Nous sommes prêts à transcender l'exécution de la construction, au-delà des normes de l'industrie, pour réaliser avec succès le projet de modernisation du Centre de maintenance de Toronto. »

Le premier train de la nouvelle flotte a accueilli ses premiers passagers à bord en novembre 2022, le lancement commercial complet étant prévu pour 2023. Ces nouvelles rames offrent une expérience de voyage inégalée, des sièges confortables, davantage de sièges pour les personnes à mobilité réduite et une technologie de pointe aux passagers voyageant dans le corridor Québec-Windsor, le corridor de VIA Rail le plus fréquenté du Canada.

