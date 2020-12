MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse d'annoncer qu'elle a lancé le 30 novembre la seconde phase de son processus d'approvisionnement visant à moderniser ses centres de maintenance de Montréal et de Toronto en vue de l'arrivée de sa nouvelle flotte dans le corridor Québec-Windsor.

À la suite de la demande de qualifications, lancée en janvier 2020, cinq compagnies ont été sélectionnées pour participer à deux processus distincts de demande de propositions et devront soumettre leurs propositions respectives d'ici juillet 2021 (pour le centre de maintenance de Toronto) et août 2021 (pour le centre de maintenance de Montréal) :

Aecon Infrastructure Management inc.

Buttcon Limited

EllisDon Corporation

Kenaidan Contracting Ltd.

Pomerleau inc.

« Malgré la pandémie, nous avons continué à travailler sur nos projets de modernisation d'envergure qui transformeront le service ferroviaire voyageur au Canada; cette nouvelle est la preuve des progrès effectués. Ceci est en fait un autre exemple qui démontre comment nous nous rapprochons de la réalisation d'une des assises de notre projet de Train à grande fréquence, qui offrira plus de fréquences et connectera plus de communautés à notre réseau », a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « Les investissements du gouvernement fédéral dans VIA Rail nous permettront de stimuler l'économie à court et à long terme, tout en soutenant une relance environnementalement durable en ayant un impact sur la réduction de la circulation automobile et, par le fait même, les émissions de gaz à effet de serre. »

Le projet de modernisation des centres de maintenance de Montréal et Toronto fait partie du programme de remplacement de la flotte du Corridor, dont les fonds ont été octroyés dans le budget de 2018 du gouvernement fédéral.

VIA Rail mènera des processus de demande de propositions équitables, ouverts et transparents et conforme aux meilleures pratiques de l'industrie. De plus, un surveillant de l'équité indépendant a été nommé afin d'assurer que les processus seront menés avec la plus grande diligence et équité. VIA Rail sera accompagnée par une équipe d'experts techniques, financiers et juridiques tout au long des processus.

Les critères de sélection des firmes dans le cadre du processus d'approvisionnement sont les suivants : le prix et la qualité, incluant entre autres, le calendrier des travaux et la sécurité.

L'étendue des travaux du projet comprend :

La construction de nouveaux bâtiments et la mise à niveau des infrastructures de chaque centre, y compris les systèmes d'ingénierie architecturale, civile, structurelle, mécanique, électrique et de communication.

La fourniture et l'installation d'équipements d'entretien des rames de trains pour soutenir la flotte actuelle, ainsi que la nouvelle flotte.

La mise en service du premier train de la nouvelle flotte du Corridor est prévue pour 2022.

