MONTRÉAL, le 25 juin 2020 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape vers l'accessibilité universelle afin de répondre aux exigences définies par l'Office des transports du Canada (OTC).

Parmi les options concrètes que VIA Rail propose aux passagers, en voici quelques-unes :

Les personnes handicapées ou ayant des limitations qui ne peuvent pas faire de réservations sur notre site web auront maintenant l'option de le faire par téléphone 24 heures sur 24;

Un service d'assistance depuis l'entrée de la gare jusqu'au quai d'embarquement, disponible dans certaines gares, qui comprend l'assistance en fauteuil roulant, l'assistance au guidage et l'assistance aux bagages;

Des aires de soulagement pour chiens d'assistance seront disponibles dans 80 de nos gares;

Une stratégie digitale améliorée afin de rendre l'information encore plus accessible;

Des menus et des fiches de consigne de sécurité disponibles à bord sur demande en braille ou en gros caractères

« À VIA Rail, nous faisons plus que transporter des passagers : nous nous efforçons d'être le mode de transport national et intervilles le plus accessible au Canada », a déclaré Cynthia Garneau. « Ce remarquable effort de collaboration, qui a impliqué toutes les unités d'affaires à travers l'organisation, reflète notre engagement à construire un avenir plus durable et plus inclusif pour les Canadiens, où tous peuvent vivre une expérience de voyage sécuritaire, facile et pratique. Avec cette nouvelle étape franchie, nous continuerons à faire de l'accessibilité un élément central de notre processus décisionnel tout en modernisant et en transformant le parcours des Canadiens. »

Parce que nous sommes engagés à apporter des changements durables et à modifier la culture à travers notre organisation, nous sommes heureux de lancer officiellement notre Politique d'accessibilité universelle. Cette dernière guidera nos actions et nos décisions et appuiera nos efforts à rencontrer et excéder les réglementations gouvernementales. En nous engageant à supprimer les obstacles et à éviter d'en créer de nouveaux dans toutes nos gares, trains et plateformes numériques, nous souhaitons créer et améliorer une expérience de voyage qui reconnaît l'autonomie, la dignité et l'indépendance de chaque individu.

Dans le cadre de notre engagement à aller plus loin avec l'accessibilité, nous collaborons régulièrement avec des organisations représentant les personnes handicapées ou ayant des limitations afin de guider notre processus décisionnel et mieux comprendre leurs besoins et attentes.

Ainsi, plus tôt cette année, nous les avons invités à visiter une maquette grandeur nature qui reproduisait à l'échelle humaine les différentes zones accessibles de la nouvelle flotte du corridor Québec-Windsor de VIA Rail.

Cette nouvelle flotte, qui entrera en service à partir de 2022, comportera des fonctionnalités d'accessibilité universelle pour les personnes handicapées ou ayant des limitations et leurs personnes de soutien :

Un minimum de quatre espaces pour aides à la mobilité par train en classe Économie et en classe Affaires;

Sièges pour les personnes de soutien;

Numéros de sièges et cartes d'information en braille;

Élévateur intégré pour aide à la mobilité;

Système d'annonces visuelles et sonores;

Toilettes plus grandes entièrement accessibles.

Pour plus d'informations sur les services maintenant disponibles pour les personnes handicapées ou ayant des limitations, veuillez visiter notre site web.

