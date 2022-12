MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de VIA Rail Canada (VIA Rail) annonce la constitution d'une nouvelle filiale en propriété exclusive, VIA HFR -- VIA TGF Inc. (VIA TGF), pour gérer le développement et la livraison du nouveau projet de train à grande fréquence (TGF) et agir comme bureau de projet dédié.

VIA Rail a également nommé trois administrateurs fondateurs au conseil d'administration de VIA TGF. Robert Prichard sera le président du conseil d'administration de VIA TGF, tandis que Marie-José Nadeau en sera la vice-présidente et Robert Fonberg le troisième administrateur fondateur.

« Ces trois Canadiens talentueux cumulent des compétences en leadership stratégique et de l'expérience dans les secteurs privé et public, tant dans les projets d'infrastructure à grande échelle que dans l'industrie du transport, ce qui leur permettra de guider VIA TGF avec succès vers la concrétisation de ce projet qui transformera le service ferroviaire voyageurs au Canada », a déclaré Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration de VIA Rail.

Le gouvernement du Canada dirige le processus d'approvisionnement visant à sélectionner un partenaire de développement privé pour le projet TGF.

Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter le site web tgf-hfr.ca

