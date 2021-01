MONTRÉAL, le 30 janv. 2021 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a conclu des ententes de principe pour le renouvellement des conventions collectives avec Unifor pour une durée de deux ans; le syndicat représentant plus de 2 400 employés de VIA Rail travaillant dans les gares, à bord des trains, dans les centres de maintenance et dans les bureaux administratifs.

Ces accords de principe doivent faire l'objet d'un vote de ratification par les membres Unifor de VIA Rail.

« Nous sommes heureux d'être parvenus à ces ententes et nous attendons avec intérêt leur ratification », déclare Patricia Jasmin, chef, Expérience employé par intérim. « Cette étape positive reflète l'engagement et le travail acharné dont les deux parties ont fait preuve à travers ce processus ».

En mars 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19, VIA Rail et Unifor ont convenu de reporter les négociations pour les conventions collectives d'Unifor 1 (personnel sédentaire), Unifor 2 (personnel à bord des trains) et Unifor 3 (personnel d'atelier), qui ont expiré le 31 décembre 2019. Le processus de négociations habituel a ensuite repris lors du quatrième trimestre 2020.

Veuillez noter que les détails de ces ententes ne seront publiés qu'après ratification par les membres.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

