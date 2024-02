MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2024. Cette prestigieuse reconnaissance témoigne de l'engagement continu de VIA Rail à offrir un environnement de travail exceptionnel à son personnel, notamment une rémunération et des avantages sociaux compétitifs et équitables, une bonne conciliation travail-vie personnelle, ainsi que des possibilités de formation et de croissance.

VIA Rail a obtenu la première place dans l'industrie du transport aérien et ferroviaire de passagers. « Notre personnel exceptionnel forme une communauté tissée serrée et passionnée qui partage l'amour des trains et des voyages, ainsi qu'une mission commune qui consiste à considérer les passagers avant tout », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Ils sont la véritable force de VIA Rail, et c'est une grande motivation pour continuer à leur offrir la meilleure expérience possible. »

« Nous croyons en la création d'une expérience positive pour les employé.es et d'une culture inclusive qui nourrit un fort sentiment d'appartenance », a ajouté Mathieu Paquette, chef de la direction, Ressources humaines. « Nous nous engageons à offrir un environnement de travail où les pratiques sont équitables et où le caractère unique de chaque personne est valorisé afin de lui permettre de réaliser son plein potentiel. »

Les personnes intéressées à se joindre à l'équipe dynamique de VIA Rail peuvent explorer les possibilités d'emploi sur notre page Carrière.

Méthodologie de l'enquête

Le classement annuel Forbes des meilleurs employeurs au Canada est établi en collaboration avec le cabinet d'études de marché Statista et repose sur une enquête approfondie menée auprès de plus de 40 000 personnes employées par des entreprises et des institutions canadiennes comptant au moins 500 salariés. La liste complète est disponible ici (en anglais seulement).

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

