MONTRÉAL, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse d'annoncer qu'elle a été reconnue par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2023. Cette reconnaissance souligne l'environnement de travail positif, le potentiel de croissance et l'équilibre travail-vie personnelle offerts aux employés de VIA Rail.

Forbes a analysé et sondé 2 900 organisations différentes. VIA Rail est le meilleur employeur au Canada dans le domaine du transport de personnes. "Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. La communauté de VIA Rail est composée de personnes talentueuses et ingénieuses dont l'expertise nous permet de rester fidèles à notre mission de mettre les passagers avant tout, et à notre vision d'être une voie sensée pour les voyageurs. La reconnaissance de Forbes souligne l'importance que nous accordons à l'amélioration continue de l'expérience de nos employés", a déclaré Martin R Landry, président et chef de la direction de VIA Rail.

"VIA Rail offre un environnement où la bienveillance, l'équité en matière d'emploi, la diversité et l'inclusion sont essentielles à nos valeurs, qui consistent à créer des expériences positives pour nos clients et nos collègues", a ajouté France Toulouse, directrice principale de l'expérience des employés chez VIA Rail.

Méthodologie du sondage

Le classement Forbes des meilleurs employeurs au Canada en 2023, établi en partenariat avec la société d'études de marché Statista, est le fruit d'un sondage mené auprès de plus de 12 000 Canadiens qui travaillent dans des entreprises et des institutions comptant au moins 500 employés.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

