OTTAWA, ON, le 23 juill. 2025 /CNW/ - « Il y a 42 ans, un pogrom anti-tamoul a éclaté au Sri Lanka, faisant des milliers de morts, détruisant des familles et forçant d'innombrables personnes à fuir le pays. Le Juillet noir reste un chapitre tragique de l'histoire du Sri Lanka.

Grâce à la mobilisation de Canadiens et de Canadiennes d'origine tamoule, le Canada a mis en place en 1983 un programme de mesures spéciales pour accueillir plus de 1 800 Tamouls fuyant les persécutions. En 2022, le Parlement du Canada a désigné à l'unanimité le 18 mai comme le Jour commémoratif du génocide des Tamouls, réaffirmant ainsi sa volonté indéfectible de promouvoir la vérité, la justice et la responsabilité.

Le Canada se joint à la population canadienne d'origine tamoule pour rendre hommage aux victimes et aux survivants de ces atrocités. En ce jour solennel, nous honorons la mémoire des personnes qui ont perdu la vie et réaffirmons notre détermination à bâtir un monde fondé sur les principes de justice et de responsabilité. »

