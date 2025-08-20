Vers un secteur de l'aluminium encore plus innovant et durable - 4,5 M$ POUR LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SUR L'ALUMINIUM

SAGUENAY, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, annonce un appui financier de 4,5 millions de dollars au Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA).

Cet investissement permettra au CQRDA de soutenir des projets d'innovation pour accélérer l'implantation de technologies québécoises au sein d'usines de production et de transformation de l'aluminium. L'organisme accélérera donc les démarches d'innovation des entreprises québécoises en cofinançant des projets de recherche en partenariat avec le secteur.

Le gouvernement est fier de soutenir l'industrie de l'aluminium, un véritable atout pour le Québec dans le contexte actuel. Les sommes octroyées aujourd'hui permettront la poursuite des efforts d'automatisation et d'adoption des technologies numériques avancées afin de maintenir sa compétitivité et d'améliorer sa productivité.

« L'aluminium fait partie intégrante de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre région occupe ainsi une position stratégique dans la production et la transformation de ce métal au Québec et en Amérique du Nord. Nous produisons l'aluminium doté de l'empreinte carbone la plus faible au monde et, grâce au savoir-faire et à l'expertise de nos acteurs clés comme le CQRDA et l'Université du Québec à Chicoutimi, nous innovons constamment dans ce domaine d'avenir! Cette aide financière prouve l'importance que notre gouvernement accorde au développement de l'aluminium. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'aluminium au Québec représente plus de 30 000 emplois bien rémunérés, répartis dans plus de 1 700 entreprises. C'est sans oublier les centres qui appuient la recherche et développement, comme le CQRDA, et qui unissent leurs efforts et leur talent pour paver la voie à de nouvelles utilisations ou à des procédés novateurs. Nous pouvons être très fiers de contribuer, à hauteur de 4,5 millions de dollars, à tout ce qui se fait dans ce secteur au Québec! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous sommes très heureux de la confiance réitérée envers le CQRDA dans la poursuite de cette mesure porteuse. Avec l'appui inestimable du gouvernement du Québec, l'organisme a pu contribuer, depuis 2022, à l'implantation de technologies québécoises mettant en évidence le caractère novateur et transversal de l'aluminium dans l'économie du Québec. Ce nouveau financement va permettre au CQRDA de poursuivre son engagement auprès de cet écosystème dynamique. »

Gilles Déry, président-directeur général du CQRDA

Le CQRDA est un regroupement sectoriel de recherche industrielle qui crée des maillages de première ligne entre les entreprises, les universités, les centres de recherche et les centres collégiaux de transfert de technologies.

Rappelons que le Plan budgétaire de mars 2024 prévoyait 31 millions de dollars pour continuer le développement du secteur de l'aluminium au Québec et accélérer son virage 4.0.

