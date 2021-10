TORONTO, le 25 oct. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC félicite Veni Iozzo, vice-présidente à la direction, Services immobiliers de l'entreprise et Transformation du milieu de travail, pour son intronisation au Temple de la renommée des 100 Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives.

Le Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives honore les femmes qui se sont déjà retrouvées trois fois parmi les 100 femmes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives pour leur contribution remarquable à leur milieu de travail et à leur collectivité.

« Veni est une leader polyvalente et une architecte derrière la transformation de notre milieu de travail, qui favorise une culture inclusive et axée sur la raison d'être, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Sa défense inlassable de l'inclusion intentionnelle et du service communautaire en a également fait un modèle à suivre au sein de notre banque et au-delà. Nous sommes fiers de la voir reconnue parmi un groupe de leaders distinguées. »

Mme Iozzo se joint à Laura Dottori-Attanasio, à Christina Kramer et à Sandy Sharman de la Banque CIBC, à titre de membre du Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives.

Le Réseau des femmes exécutives célèbre les femmes de tous les niveaux, de tous les secteurs et de tous âges. Le prix des 100 Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives est remis dans dix catégories différentes et les lauréates sont choisies par un conseil consultatif indépendant. La liste complète des lauréates se trouve sur le site Web du Réseau des femmes exécutives.

La Banque CIBC soutient fièrement le Réseau des femmes exécutives, une organisation qui respecte l'engagement de la banque à créer des espaces qui permettent aux femmes de s'épanouir et de réussir dans des postes de direction.

