Le sondage démontre un optimisme à long terme, tandis que les inquiétudes à court terme persistent

TORONTO, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle qu'une majorité de dirigeants de petites entreprises canadiennes font preuve d'un optimisme prudent quant à l'état actuel et futur de leurs entreprises, 71 % d'entre eux affirmant qu'elles se débrouillent actuellement très bien ou « bien » et 78 % exprimant leur optimisme à long terme concernant l'avenir de leur entreprise dans un contexte économique difficile.

« Les petites entreprises canadiennes sont l'épine dorsale de notre économie et leur résilience face à l'incertitude continue démontre une détermination, une adaptabilité et un engagement remarquables à l'égard de leurs ambitions », a déclaré Andrew Antoniadis, premier vice-président, Services bancaires aux PME et Solutions de gestion de trésorerie, CIBC. « En établissant une base financière solide, les petites entreprises sont mieux outillées pour relever les défis à court terme, tout en ayant du succès à long terme. »

Les dirigeants des petites entreprises sont déterminés à faire croître leur entreprise

La plupart des propriétaires ou dirigeants de petites entreprises (75 %) ont l'ambition de mettre en œuvre de nouvelles stratégies et de stimuler la croissance de leurs activités au cours de la prochaine année. Ces plans comprennent des stratégies de croissance (58 %), comme des plans d'expansion sur de nouveaux marchés (y compris le numérique), une offre de nouveaux services ou produits, de partenariat avec d'autres organisations et la façon de tirer parti de la tendance à acheter local. La gestion des coûts (43 %) est le deuxième type de changement le plus fréquemment mentionné, y compris la réduction des coûts et la simplification des opérations.

Malgré l'optimisme, des inquiétudes persistent à court terme

Bien que la plupart des chefs de petite entreprise soient optimistes à long terme, plus de la moitié des répondants (56 %) ont exprimé des préoccupations immédiates au sujet de l'incidence potentielle de l'évolution de la dynamique commerciale sur les relations avec les fournisseurs de leur entreprise, mettant en lumière les inquiétudes concernant les perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement et à l'approvisionnement.

Voici les principales préoccupations des petites entreprises canadiennes à l'heure actuelle :

Viabilité et croissance de l'entreprise (56 %) : Les principales préoccupations dans ce domaine concernent les façons d'attirer des clients et la concurrence croissante. Gestion financière (55 %) : La gestion des coûts plus élevés, la gestion des flux de trésorerie et la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt. Défis opérationnels (31 %) : La mise en œuvre de nouvelles technologies et la gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement sont des enjeux clés.

Pour aider à composer avec le contexte incertain et les tensions commerciales avec les États-Unis, les dirigeants de petites entreprises se concentrent principalement sur les stratégies internes et l'atténuation des risques, comme l'exploration de mesures d'économie de coûts et la constitution de réserves en espèces (26 %) et l'accent mis sur l'aspect « canadien » de leurs produits et services (25 %), et 55 % estiment que les initiatives d'achat local les aideront.

« À la Banque CIBC, nous comprenons les défis uniques auxquels font face les petites entreprises dans le contexte économique actuel », a ajouté M. Antoniadis. « Nous sommes déterminés à donner aux propriétaires de petites entreprises les ressources, les renseignements et les conseils dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles à court terme, saisir les occasions et réaliser leurs objectifs à long terme. »

Mention juridique

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 2 au 12 juin 2025 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 500 propriétaires ou dirigeants de petites entreprises canadiennes a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Les répondants ont été sélectionnés de manière à inclure uniquement les décideurs (un propriétaire d'une entreprise individuelle/un décideur, un associé, un propriétaire ou un dirigeant qui fait partie du processus de gestion ou de prise de décisions) dans une entreprise de 0 à 100 employés, et dont le revenu annuel brut est de 25 000 $ ou plus.

