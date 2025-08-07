TORONTO, le 7 août 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) annoncera le jeudi 28 août 2025 ses résultats du troisième trimestre de 2025 ayant pris fin le 31 juillet 2025. Les résultats devraient être communiqués vers 5 h 30 (HE); suivront une webdiffusion audio en direct et une conférence téléphonique à l'intention des analystes, investisseurs et médias à 7 h 30 (HE).

Conférence téléphonique et webdiffusion sur les résultats

En anglais, prière de composer le 416 340-2217 ou le 1 800 806-5484 (sans frais), code d'accès 1073773 #

En français, prière de composer le 514 392-1587 ou le 1 800 898-3989 (sans frais), code d'accès 5601311 #

Les participants sont priés de composer le numéro environ 10 minutes avant le début de l'appel. Tout de suite après les présentations officielles, des membres de la haute direction de la Banque CIBC répondront aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera aussi accessible, en français et en anglais, à l'adresse : https://www.cibc.com/ca/investor-relations/quarterly-results.html.

Résultats financiers et présentation aux investisseurs

Les résultats financiers du troisième trimestre de 2025 de la Banque CIBC ainsi que la présentation aux investisseurs seront accessibles, en français et en anglais, sur la page Résultats trimestriels de notre site Web Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion.

Enregistrement et archivage de la conférence téléphonique et de la webdiffusion

Une reprise téléphonique sera disponible jusqu'à 23 h 59 (HE) le 11 septembre 2025.

En anglais, prière de composer le 905 694-9451 ou le 1 800 408-3053, code d'accès 7808652 #

En français, prière de composer le 514 861-2272 ou le 1 800 408-3053, code d'accès 4825374 #

La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse : https://www.cibc.com/ca/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada et ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://cibc.mediaroom.com/.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Renseignements : Jason Patchett, Relations avec les investisseurs, 416 980-8691, [email protected]; Erica Belling, Communications financières et Communications avec les investisseurs, 416 594-7251, [email protected]